Eksperto nagpaalala na mag-ingat kahit lumuwag ang protocols

MAYNILA - Pinalawig ng Inter-Agency Task Force on COVID-19 response nang dalawang linggo o hanggang Oktubre 15 ang Alert Level 4 na ipinatutupad sa Metro Manila.

Kasabay nito, pinayagan na rin ng IATF ang pagbubukas ng fitness studios at gyms, bagama't limitado lang sa 20 porsiyentong kapasidad at para lang sa bakunado.

Dapat ding fully-vaccinated ang lahat ng gym worker.

Inaprubahan din ng IATF na itaas ang kapasidad para sa dine-in services gayundin sa personal care services para sa fully vaccinated.

Matatandaang unang ipinatupad ang alert level system sa Metro Manila noong Setyembre sa layuning tulungan ang mga negosyo na makapagbukas matapos mapuruhan dahil sa pandemya. Kasabay nito, nagpapatupad ng granular lockdown ang mga lokal na pamahalaan sa Kamaynilaan.

Isinailalim naman sa modified ECQ hanggang Oktubre 15 ang Apayao, Kalinga, Batanes, Bataan, Bulacan, Cavite, Lucena City, Rizal, Laguna, Naga City, at Iloilo Province.

Nasa GCQ with heightened restrictions naman ang 26 lugar habang regular GCQ ang 38 lugar hanggang katapusan ng Oktubre.

Pero nagpaalala si professor Peter Julian Cayton ng UP COVID-19 pandemic response team na dapat maging maingat kapag sinasabing pababa na ang trend ng kaso dahil sinabi ng DOH na mababa ang testing capacity ngayon at kailangan din aniyang isiping punuan pa rin ang ospital sa bansa at sa Metro Manila.

"Let's not bring down our guards and defenses against the virus.'Yung pagbaba ng testing with high positivity so nakikita natin would be more cases but we're not detecting as much as we could. Hindi pa natin talaga nakukuha 'yung full picture kung paano nga ang spread," ani Cayton.

Sa ngayon nasa 20 hanggang 25 porsiyento ang positivity rate sa bansa na malayo pa sa 5 porsiyentong standard ng World Health Organization.

Payo ni Cayton sa publiko na sundin ang minimum public health protocols lalo't mas marami nang negosyo ang nagbukas.

Nagpaalala rin siya na magpabakuna na.

Kamakailan lang ay pinayagan na ng gobyerno ang pagbabakuna ng general population o iyong mga parte ng populasyon na hindi kasama sa priority sector.

Pinayagan na rin ang COVID-19 vaccination para sa mga kabataang may edad 12 hanggang 17 anyos.