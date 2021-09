MAYNILA—Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Commmittee, dumalo ang mga opisyal ng ilang mga bangko na una nang pinangalanan sa mga naunang hearing at sinasabing pinaglagakan umano ng pera ng Pharmally Pharmaceutical Corp.

Nagisa si Huang Tzu Yen sa pagtatanong ng mga mambabatas patungkol sa credit letter ng Pharmally sa mga bangko sa bansa.

Binalikan in Sen. Richard Gordon ang naunang mga pahayag ni Huang sa naging pagdinig ng Senado noong September 10, kung saan sinabi nito na mayroon silang letter of credit na may halagang P500 milyong sa Union Bank.

Nakakuha ng credit line certificate mula sa nasabing bangko noong Nobyembre 27, 2020.

Sa records na hawak ng Blue Ribbon Committee, lumalabas na ang naipasok na pera sa isang partikular na bank account ng Pharmally sa Union Bank ay mahigit P4 bilyon.

Nais sana ni Gordon na sa mga opisyal mismo ng bangko manggaling ang impormasyon sa nilalaman ng bank account ng Pharmally pero hindi ito masagot ng bank official.

Hindi ito kinumpirma at hindi rin itinanggi ng kinatawan ng Union Bank sa McKinley Road Branch na si Conrado Bustillos Jr.

“Your honor, hindi ko po masasagot iyan or made-deny because of the bank secrecy law,” sagot ni Bustillos

Si Jemar Viar ng Asia United Bank ng UN Branch, hindi na rin nasagot ang nais na confirmation ni Gordon patungkol sa letter of credit ng Pharmally sa kanilang bangko dahil natuon na ang atensyon ng mambabatas kay Huang Tzu Yen.

Pero kanina, binawi ni Huang Tzu Yen ang kanyang naunang pahayag patungkol sa letter of credit sa Union Bank.

“Mr. Chairman, I did not bring P500 million into the Philippines. I was told to correct my term, because what I said was not true based on what bank notify me. The company and myself do not have a letter of credit from Union Bank. They were asking me to correct my statement.” sabi ni Huang.

Sabi ni Gordon, malinaw na nagsisinungaling si Huang.

Hindi kinagat ni Gordon na nagkaroon lamang ng confusion si Huang nang una itong usisain sa kanya sa naunang hearing.

Naniniwala si Gordon na hindi naman talaga aaminin ni Huang ang naturang letter of credit kung hindi nausisa ng mga mambabatas.

Sinubukan pang magpaliwanag ni Huang na ang meron talaga sila sa Union Bank ay ang certification of credit, pero sabi ni Gordon huli na dahil nakapagsinungaling na ito sa komite.

Muling ipagpapatuloy ng Senado ang hearing sa isyu sa Oktubre 5, ganap na alas-11 ng umaga.