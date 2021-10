MAYNILA - Dinagsa ng mga deboto nitong Biyernes ang Minor Basilica of Black Nazarene sa Quiapo, Maynila para sa First Friday Mass.

Isang araw matapos dagdagan ng 10 porsyento ang kapasidad sa loob ng mga simbahan, dinagsa ng mga deboto ng Poong Nazareno ang Quiapo Church mula madaling-araw hanggang gabi.

Sa buong maghapon, mahaba ang pila ng mga deboto. Sa Carriedo Street ang daanan ng mga papasok at sa haba ng pila, lampas ito sa LRT-Carriedo Station.

Oras-oras ang misa, at ang mga aabutan ng cut-off ay nakapilang naghihintay sa kalye. Sumusunod naman ang mga deboto dahil na rin sa higpit ng pagbabantay ng hijos sa pagpapatupad ng health protocols.

Pagpasok sa compound ng simbahan, ang mga pwede lang makinig ng misa sa loob ng basilica ay ang mga fully vaccinated. Ang mga hindi pa bakunado o nakaka-isang dose pa lang ay sa labas ng simbahan nanatili.

Sa pila pa lang hinihiwalay na ang mga hindi pa fully vaccinated para organisado ang pagpasok sa compound. May 200 hanggang 300 tao lang ang pwedeng makinig ng misa sa loob ng simbahan, at ang mga nasa labas ay pwedeng tumayo sa gilid o sa Plaza Miranda.

May mga upuan at tent naman para hindi maulanan o mainitan ang mga nagsisimba.

Ayon kay Father Douglas Badong, ang assistant parish priest ng basilica, naiintindihan ng mga deboto ang panuntunan nila. Ito ay para na rin umano sa kaligtasan ng lahat.

"Inaasahan namin siyempre bukod sa pagdagsa, inaasahan namin talaga 'yung kooperasyon ng mga deboto na walang sasama ang loob. Maiintindihan nila yung ipinatutupad na dapat sundin," ani Badong.

Ang labasan ay sa bahagi naman ng Quezon Boulevard. Bago uli magpapasok ng mga tao, mabilisang dini-disinfect ang loob ng simbahan.

May ilang deboto naman na hindi pumipila, at sa halip sa Villalobos Street sila nakikinig ng misa kahit pinagbabawalan sila doon. Hindi na nasusunod ang social distancing sa bahaging iyon.

Buhay na rin ang negosyo sa paligid ng simbahan. Ayon sa mga tindera kahit may banta pa ng COVID-19, kailangan nilang samantalahin ang pagdagsa ng mga deboto para kumita.

Para sa mga deboto, ayos lang kahit saan sila nakapwesto, at may wide screen at maayos na sound system naman umano sa labas ng simbahan.

Ang importante para sa kanila ay ang pagdalo sa misa at taimtim na pagdarasal.

Pinapaalala naman na bawal pa rin ang mga bata at 65 anyos pataas, pero kung narito na ay pinapapasok na rin nila. Pero pakiusap nila, hangga’t maari ay huwag na lang muna lumabas ng bahay.

Paalala ng simbahan, tuwing first Friday lang ang oras-oras na misa mula alas-4 ng umaga hanggang alas-9 ng gabi.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

