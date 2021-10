MAYNILA - Nanawagan ang isang infectious disease expert na paigtingin ang COVID-19 testing sa harap ng pagbaba umano ng testing output ng bansa.

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, isang infectious disease specialist, posibleng dahilan ang health-seeking behavior o ugali ng Pinoy na hindi magpa-test o magpatingin kung hindi pa lumalala ang sakit.

Ani Solante, dito maaaring kumalat pa ang sakit nang hindi agad nalalaman.

"Ang testing kasi natin is driven by patient not by surveillance. 'Yung tinatawag na active surveillance. Kung sino lang ang may active na sintomas then sila lang 'yung i-test," ani Solante.

"Nangyayari 'yan may mga patient sa mga hospital. They are admitted 7th day, 8th day of their symptoms. Pero 'pag tinanong mo sila bakit hindi nagpa-test ng 4th day, 5th day pa lang, [sasabihin,] 'Ayaw namin kasi nakakatakot kaming kunin sa barangay. Tapos ika-quarantine mga kasama sa bahay na hindi makapagtrabaho,'" dagdag niya.

Isa ang problema sa testing na dapat tutukan ng bansa.

Ayon na rin sa ulat ng Bloomberg, kulelat ang Pilipinas sa listahan ng higit 50 bansa pagdating sa COVID-19 resilience, base sa kanilang COVID-19 resilience ranking.

Tingin din ni Solante na dapat mapaigting din ang testing sa mga pinagtatrabahuan ng mga empleyado.

"Kasi kung hindi makukuha sa community then sa workplaces nila. Private sector are already focused on vaccination. Sometimes when you are focused on that nakalimutan na 'yung health screening and testing," ani Solante.

Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Health na noon pa man, ang testing na isinasagawa sa bansa ay "risk-based" o naaayon sa sintomas o exposure ng isang tao.

"We have always advocated for risk-based testing, based on proper clinical assessment based on symptoms and exposure," ani DOH.

Sa datos ng OCTA Research nasa 3,711 na ang average daily cases sa Kamaynilaan na mas mababa nang 17 porsiyento kumpara sa sinundan na linggo.

Bumaba rin ang datos sa Calabarzon.

Pero sabi ng Private Hospitals Association of the Philippines Inc. na tumataas pa rin ang bilang ng mga nako-confine sa kanilang mga ospital.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News