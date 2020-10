Salary grade ng iba pang nurses, ilalaban na maitaas din

MAYNILA - Tiniyak ng dalawang mambabatas sa House of Representatives na isusulong nilang maisama sa 2021 General Appropriations Act ang usapin hinggil sa pagtaas din ng sahod ng mga nurse na tatamaan ang posisyon sa implementasyon ng entry-level pay para sa government nurses.

Ayon kay House Deputy Speaker Henry Oaminal, magtutulak sila ng special provision sa 2021 GAA para magkaroon din ng legal basis ang Department of Budget Management na itaas ang sahod para sa lahat ng lebel ng nurse.

“Kung maisama na iyan that is good as implemented because once it will be there in the 2021 GAA, iyong next budgeting maisasama na iyan sa regular appropriation ng DOH on personnel services. Kaya lang ang magiging source natin is iyong miscellaneous benefit provisions na doon nakalagay sa budget,” pahayag ni Oaminal.

Sa ginanap na virtual dialogue na pinangunahan ng Filipino Nurses United, sinabi ni Oaminal na ang kasama na sa 2021 budget ng Department of Health ang salary adjustment para sa entry level nurses, batay sa desisyon ng Korte Supreme na itaas ito sa salary grade 15.

“Ang hahanapin natin iyong difference ng pag-akyat ng Nurse 2 from Grade 15 to Grade 17, then iyong Nurse 3 from 17 to 19, then iyong 19 to 22 and then 22 to 24,” sabi ni Oaminal.

Inaprubahan ng DBM ang pondo para sa pagtataas ng sahod ng entry-level pay ng government nurses sa P32,000. Epektibo ito mula Enero 1, 2020.

Bagama’t hindi gagalawin ang sahod ng ibang nurse, tatamaan naman ang kanilang posisyon sa ilalim ng Budget Circular 2020-4 kung saan ang Nurse 2 position ay na-downgrade sa Nurse 1. At dahil Nurse 6 na ang pinakamataas, nawala na dito ang dating Nurse 7 na posisyon.

Para kay Act Teachers Partylist Rep. France Castro, susuportahan nila at ng Makabayan Bloc na maipasa ang kahilingan ng mga nurse na maisama sa special provision ng 2021 GAA.

Samantala, hihingi naman ng klaripikasyon si Oaminal kay Health Secretary Francisco Duque III sa isyu ng pagpapapirma sa mga nurse ng dokumento hinggil sa modipikasyon ng kanilang posisyon.

“Meanwhile, I can request him to advise all his medical center chiefs and all regional directors to hold in abeyance until such time this budget is approved kasi kung maisama yan that is moot and academic,” saad ni Oaminal.