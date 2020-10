‘Pantawid ng Pag-ibig’: Relief packs hatid sa ilang taga-Cabuyao, Laguna

Watch more in iWant or TFC.tv

Animnapu't limang taong gulang na si Erlina Natividad pero imbes na magpahinga at manatili sa bahay ngayong may pandemya, doble-kayod siya lalo sa pagtanggap ng labada.

Pawang nawalan kasi ng trabaho ang kaniyang 4 na anak.

"Sabi nila'y bawal daw ako lumabas, pero paanong gagawin, saan kami kukuha ng kakainin?" ani Natividad.

Kung minsan ay nakaka-sideline ang mga anak ni Natividad sa pagpasada ng pedicab pero madalas ay wala ring maiuwing kita ang mga ito.

"Bibiyahe lang nang 2 biyahe, sa susunod wala na naman gawa ng wala namang lumalabas," ani Natividad.

Isa lang ang pamilya ni Natividad sa Barangay Baclaran sa bayan ng Cabuyao, Laguna, sa mga nagsisikap mairaos ang araw-araw na pangangailangan sa gitna ng walang regular na kabuhayan.

"Marami pong nawalan ng trabaho kaya sa totoo lang po doon po ako naawa," sabi ni Mauro Galang, chairperson ng Barangay Baclaran.

Sumulat ang lokal na pamahalaan sa ABS-CBN Foundation kaya nakapagdala ang Pantawid ng Pag-ibig ng relief packs para sa senior citizens, persons with disability, at solo parents.

"Kami po'y nagpapasalamat dahil kahit paano, 'yan ay malaking tulong sa amin," ani Galang.

"Nagpapasalamat po kami sa mga namimigay ng relief sa amin," ani Natividad.

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News