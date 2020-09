PANOORIN: Pahayag nina Cayetano at Velasco noong nakaraang taon hinggil sa Speakership

MANILA - Nabuhay muli ang labanan nina House Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Rep. Lord Allan Velasco para sa pamunuan sa House of Representatives sa kabila ng pagkakaroon nila ng term-sharing agreement.

Kung susundin ang kanilang naging usapan noong nakaraang taon, na inendorso pa ni Pangulong Rodrigo Duterte, ngayong Oktubre dapat magtatapos ang 15 buwang pag-upo ni Cayetano (1st Dist. Taguig-Pateros) bilang House Speaker.

Susunod naman sa kaniya si Velasco para sa nalalabing 21 buwan, o hanggang matapos ang termino ng 18th Congress sa taong 2022.

Narito ang mga naging pahayag nina Velasco at Cayetano noong nakaraang taon hinggil sa House Speakership, ang pang-apat na pinakamataas na posisyon sa bansa, na pareho nilang hinangad at nauwi sa 15-21 term-sharing agreement:



PANAYAM KAY MARINDUQUE REP. LORD ALLAN VELASCO

Headstart on ANC

May 28, 2019

