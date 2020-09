Mayor ng Dasmariñas, Cavite, nagpositibo sa COVID-19

MAYNILA - Naka-isolate ngayon ang alkalde ng Dasmariñas City, Cavite na si Jennifer Austria-Barzaga matapos siya magpositibo sa COVID-19.

Sa isang pahayag nitong Miyerkoles, sinabi ng alkalde na nalaman niya ang resulta ng kanyang swab test noong Lunes ng gabi.

Kasunod nito, agad pinasara ang city hall ng Dasmariñas nang halos isang linggo para sa malawakang disinfection.

Suspendido muna ang mga transaksyon ng lokal na pamahalaan at muling magbabalik sa Lunes.

Humingi ng paumanhin si Austria-Barzaga sa idinulot nitong abala sa publiko.

"Ako ngayon ay kasalukuyang under isolation, at nagpapalakas ng resistensya, upang malabanan ng maigi ang virus at makabalik sa aking tungkulin. Ipagpaumanhin nyo po kung kayo ay maabala ng pansamantala sa pagsasara ng ating City Hall," sinabi ng alkalde.

Pinayuhan naman ang mga kailangang kumuha ng travel authority sa panahong sarado ang city hall na pwede itong kunin sa operations office ng Dasmariñas City Police Station.

Siguruhin lang na may hawak nang certification mula sa Barangay Health Emergency Response Team o BHERT at medical clearance mula sa city health office bago pumunta sa tanggapan ng pulis.

Ayon kay Austria-Barzaga, ipina-swab test na rin ang halos lahat ng mga regular niyang kasama sa opisina at nag-negatibo ang karamihan sa coronavirus.

Pinayuhan din ng alkalde ang iba pang mga nakasalamuha niya na makipag-ugnayan agad sa BHERT o sa City health office.

Sa katapusan ng Setyembre, 1,419 na ang naging kaso ng COVID-19 sa Dasmariñas City, na may pinakamaraming kaso sa Bgy. Salawag.

Nitong Miyerkules, nasa 191 ang naitalang aktibong kaso sa lungsod at 46 naman ang namatay.