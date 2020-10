Inang may COVID-19, bagong-silang na sanggol dapat bang paghiwalayin?

MAYNILA — Isang pag-aaral ang nagpapakita umano na may kakayahan ang gatas ng ina na puksain ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Ayon sa mga eksperto, dagdag itong dahilan upang huwag paghiwalayin ang nanay at sanggol kahit may pandemic.

Ayon sa isang neonatologist, importante sana ang unang yakap sa pagitan ng ina at sanggol pagkatapos manganak. At lalo namang mas importante ang colostrum o pinakaunang gatas ng ina.

" 'Yung colostrum may taglay na antibodies not just for COVID, not just secretory. But all other antibodies na pinagdaanan ng nanay," ani Dr. Mianne Silvestre, founding president ng Kalusugan ng Mag-Ina.

Kamakailan, lumabas ang isang pag-aaral mula Beijing na nagpapatunay umano na kayang labanan ng breast milk ang COVID-19, sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkalat ng virus.

Maganda umano itong mas aralin pa para sa paggawa ng gamot laban sa sakit.

Ayon kay Silvestre, ang ilang antibodies sa gatas ng ina ay pinoprotektahan ang tiyan, ilong at baga.

Parehong World Health Organization at Department of Health ay sang-ayon na huwag paghiwalayin ang mag-ina maliban na lang kung matindi ang sintomas na pinagdadaanan ng ina.

"The advice for mothers especially for those breastfeeding to put a face mask on, wear it properly, wash your hands frequently. Iyong breastfeeding moms, hindi pwedeng umubo sa elbow," paalala ni Silvestre.

Ayon sa Save the Children, marami pang ibang benepisyo ang pagpapasuso sa sanggol.

"Walang nag-a-allergy sa breast milk. Nagpapalakas sa resistensya sa sakit at nakakatulong sa pag-develop ng brain ng baby. Nakikita din natin may benefits sa nanay [like] protection sya sa breast cancer, ovarian cancer," sabi ni Dr. Amado Parawan, health and nutrition advisory ng Save the Children-Philippines.

—Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News