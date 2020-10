Imbes na extension, pag-lift sa deployment ban giit ng grupo ng mga nurse

MAYNILA - Muling ipinanawagan ng nurses group ang mungkahi nilang alisin na ang pinaiiral na pansamantalang ban sa deployment sa mga health worker dahil wala namang kakulangan sa bansa.

"Kami po ay nakikiusap sa mga mambabatas na tulungan n’yo po kami. Alam ko po na marami na rin legislators -- Senate and Congress -- na nagsasabi na hayaan na natin i-lift na natin yung ban," sabi ni Maristela Abenojar, pangulo ng Filipino Nurses United (FNU)

Ayon sa FNU, may sapat na bilang ng mga nars sa bansa na pwedeng maging source ng hiring.

“Meron hong mahigit sa 200,000 registered nurses kaya ‘wag na nating hadlangan iyong ilang libo na gustong lumabas ng bansa ngayong panahon ng pandemic,” pahayag ni Abenojar.

Sa virtual press conference ng grupo Huwebes, sinabi ni Abenojar na bagamat magandang development ang desisyong payagan nang makaalis ang mga nurse na may kumpletong kontrata hanggang Agosto 31, itinuturing pa rin nila itong Band-Aid solution lamang.

“Kasi ang pinaka-effective na decision sa chronic understaffing ng ating mga nurses ay taasan ang sahod ng mga nurses pampubliko man o pribado,” sabi niya.

Nauna nang sinabi ng grupo na ang mababang pasahod at di makatarung trato sa trabaho ang ilang sa rason kung bakit nagnanais na mangibang bansa ang mga nurses.

“Hindi makatarungan na merong deployment ban kasi iyan po ay hadlang sa pagkakataon na mga nurses na meron nang mga kontrata na lumabas ng bansa na makapag hanap-buhay at maitawid sa gutom at kahirapan ang kanilang pamilya,” sabi niya.

Sa datos ng Philippine Overseas Employment Administration, nasa 167,099 ang mga nurse na na-deploy sa ibang bansa mula 2010 hanggang 2019.

Magugunitang sinuspende ng POEA ang deployment ng health workers para matiyak na may matitira sa bansa na tutulong sa pagtugon sa COVID-19 pandemic.

Nabago ito at napaalis ang mga health worker na may perfected contract ng Marso 8, 2020 hanggang sa napalawig muli ng Agosto 31.

“Ang position kasi ng FNU, rather than ask for another extension can we just lift the suspension ban kasi di naman necessary talaga na meron tayong suspension ng deployment,” sabi ni Abenojar.

Sinabi na ng Malacañang na mahihirapan tanggalin ang ban habang may state of calamity dahil sa pandemya.