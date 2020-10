'Baka itago sintomas': Grupo may agam-agam sa 'No Home Quarantine' policy

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Posibleng itago na lang ng mga hinihinalang may coronavirus disease 2019 (COVID-19) ang tunay nilang nararamdaman at hindi na magpa-test dahil sa bawal na ang home quarantine, ayon sa miyembro ng isang grupo ng healthcare professionals.

"Isa sa posible kasing mangyari ay sa takot na lamang, ay hindi na mag-disclose ang tao na sila ay (may) nararamdaman, o hindi na magpa-test kasi nga ito na ang ating patakaran ngayon. So we want to bring that to the attention of our authorities so that this would be addressed," ayon kay Dr. Anna Ong-Lim ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19.

Matatandaan na ipinagbabawal na ng gobyerno ang home quarantine para sa mild at asymptomatic COVID-19 patients.

Ibig sabihin, obligado na silang pumunta sa mga quarantine facility. Pero hindi kasama rito ang mga vulnerable tulad ng mga menor de edad, senior citizen, buntis, o nagpapasuso, person with disability na hirap kumilos, at immunocompromised o madaling dapuan ng sakit - na pinapayagang mag-home quarantine.

Kabilang sa mga nagpa-isolate si Jane Labongray sa Barangay Laging Handa, Quezon City na nagsabing may pagkakataon na kulang umano ang kaniyang pagkain sa pasilidad.

"Mabait naman yung mga manggagawang nag-asikaso sa amin doon... Kaya lang, kulang yung pagkain or ayuda na hinahatid sa amin," kuwento ni Labongray, na close contact ng pinsan na nagpositibo sa COVID-19.

"May pagkakataon na dalawang beses kaming kumain sa isang araw. May pagkakataon na tatlong beses kami kumain sa isang araw kasi ako 'yung bumili ng lunch, ako yung bumili ng breakfast. So, nakadagdag pa sa gastusin ko," aniya.

Ayon sa barangay chairman na si Jose Maria Rodriguez, noon pa man ay nararanasan na nila na tinatago ng ilang pasyente ang kanilang totoong nararamdaman, para hindi ma-isolate sa pasilidad ng gobyerno.

Pero tiniyak naman nila na ginagawa ang lahat para masigurong maayos ang kalagayan ng sino mang dudulog sa kanila.

"Our barangay health responder, she takes care of our patients here. So lunch, dinner, snacks, siya ang nagluluto. When it comes to housekeeping, we are trying our best to manage it. Even yung toiletries, kailangan may imbentaryo kami," ani Rodriguez.

Ayon kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, dapat ipaliwanag sa publiko na hindi dapat itago ang sintomas.

"Una po, hindi po dapat matakot. Kapag po tayo ay pumunta sa health facility, kailangan alalahanin natin na mas maaalagaan kayo, mas mamo-monitor kayo roon, mas mape-prevent na mahawa ang inyong kamag-anak, ang inyong pamilya," ani Vergeire.

Paliwanag pa ng DOH, pinapayagan naman ang home quarantine kung puno na ang quarantine facility sa isang lugar, at masigurong tama ang paraan ng pag-quarantine sa tahanan.

Ayon naman kay COVID-19 National Task Force chief implementer Carlito Galvez Jr., wala pa naman silang nararanasan sa ngayon na pasyenteng nagtatago ng kanilang karamdaman.

"Siguro, sa una iyan, noon sa March, April. Pero ngayon, nakita na natin ang mga kababayan at very aware kung ano ang kailangan gawin in case magkaroon ng sintomas," ani Galvez.

Handa naman sina Labongray na sumunod sa panuntunan ng pamahalaan. Pero apela niya na dapat masiguro ng gobyerno na maaalagaan hindi lamang sila, kundi pati ang kanilang pamilya.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News