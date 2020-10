ALAMIN: Color-coded flag system para matukoy ang COVID-19 cases sa Angono

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Iba't ibang kulay ng mga bandila ang nakasabit sa mga komunidad sa bayan ng Angono, Rizal, para matukoy ang mga lugar na may coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases.

Kung may aktibong kaso, pulang flag ang nilalagay.

Kung may mga pasyenteng nasa recovery period, nilalagyan ito ng berdeng flag.

Kung may suspect at probable COVID-19 case o kaya mga naghihintay ng resulta ng kanilang swab test, white naman ito.

Giit naman ni Alan Maniaol, municipal administrator ng Angono, walang magiging diskriminasyon sa mga pasyente dahil sa kalsada o compound lang ilalagay ang mga bandila.

Hindi rin papangalanan ang mga positibio.

"During ECQ, noong nag-declare kami ng confirmed cases, sabi ng mga tao bakit di niyo sabihin saang lugar. Ayaw naman namin ma-discriminate ang tao at lugar. Ang sinasabi naman nila ay para sila ang makaiwas at hindi pumunta doon sa lugar," ani Maniaol.

Nanggaling umano ang konsepto sa mismong mga residente at pinag-aralan naman daw ito ng lokal na pamahalaan.

"This is also in compliance sa zoning containment strategy na ibinaba ng NTF (National Task Force). Sinasabing puwedeng mag-lockdown o mag-implement ng localized lockdown depende sa parameter of the number of cases. Understandable na sa tao na ang lugar na ito maraming cases ng COVID-19. Kaya naisipan naming maglagay ng flaglets," ani Maniaol.

Mayroong 10 barangay sa Angono, pero apat pa lang na barangay ang nakakasunod dito.

Dapat din daw maglagay ng tarpaulin ang barangay kung saan nakalagay ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa lugar.

Bukod sa markers, mayroon ding COVID-19 tracker map sa Google Drive ang lokal na pamahalaan para sa kanilang monitoring.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News