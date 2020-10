Agawan sa Speakership 'patikim' sa mangyayari sa 2022 elections: Zarate

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Para sa isang mambabatas, ang agawan sa pinakamataas na puwesto sa Kamara ay hindi lang tungkol sa liderato kundi nag-uugat din sa pagnanais na makontrol ang kaban ng bayan at sa pagdomina sa presidential elections sa 2022.

Ayon kay House deputy minority leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate ngayong Huwebes, mistulang na-hostage ang proposed 2021 budget sa nangyayaring gusot sa liderato ng Kamara.

"Ang nakikita rin po natin dito ay banggaan ito sa control ng resources, hindi lang dito sa House of Representatives, kundi ang buong budget na nakasalalay ngayon dito at pinagdedebatihan dito sa Kongreso," ani Zarate.

Noong Miyerkoles ay binanatan ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang kaniyang katunggali para sa posisyon na si Marinduque Rep. Lord Allan Velasco.

Ang dalawang kongresista ay may term-sharing agreement kung saan, dapat ipasa ni Cayetano ang pamunuan kay Velasco ngayong buwan matapos ang 15 buwan niyang pag-upo sa puwesto.

Sabi ni Zarate, may sigalot dahil nag-aagawan ang dalawang kampo para sa kapangyarihan, na inaasahan umanong magagamit sa halalan sa 2022.

"Dahil nga kailangang makontrol ito, kung sino ang naka-upong Speaker ay makokontrol ito, lalong-lalo na pagdating sa 2022 elections."

Sabi pa ni Zarate, ang Speakership row ay sumasalamin sa political landscape ng bansa at patikim na umano ng matutunghayan ng sambayanan pagdating ng 2022.

"Ito yung pang-preview of what is about to come, how the political landscape in the next months and years leading towards 2022 will be shaped by this ongoing and never-ending war of dominance by these different factions and blocs, the infighting within the ruling Duterte coalition," paliwanag ni Zarate.

Pero hindi sang-ayon dito si Anakalusugan Rep. Mike Defensor.

"Ang layo pa eh. With or without elections, I would think anyone who is now Speaker would like to continue as Speaker... Hindi ko makita yung koneksyon ng eleksyon sa budget, koneksyon ng eleksyon sa Speakership, kasi normal ang nangyari ngayon," ani Defensor.