6 nahulihan ng hinihinalang shabu sa Makati

MAYNILA - Timbog ang 6 na lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa pag-iikot ng pulis sa 3 barangay sa Makati Miyerkoles ng gabi.

Unang naaktuhang naglalaro ng cara y cruz ang 4 na lalaki sa bangketa sa Hansel St., Bgy. Pembo pasado alas-9 ng gabi.

Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa construction site doon.

Ayon kay Police Cpl. Jake Jacinto ng PCP 9, bukod sa barya, nakuhaan ang mga lalaki ng 4 na sachet ng umano'y shabu nang makapkapan sila.

Nahulihan ng umano'y shabu ang 4 na lalaki na unang naaktuhang ng mga pulis na nagsusugal sa bangketa sa Bgy. Pembo, Makati City. pic.twitter.com/5g24z0xeZC — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) September 30, 2020

Sa Bgy. Poblacion naman, nakumpiska ang 2 sachet ng umano'y shabu sa 39-anyos na lalaki na taga-Brgy. San Isidro bandang alas-10 ng gabi.

Ayon sa ulat ng PCP 6, naabutan ng mga nagpapatrolyang pulis ang suspek na walang suot na face mask sa Polaris St.

Nakita ang mga sachet nang mahulog mula sa bulsa ng suspek nang pinakapkap ito sa kanya.

Inaresto sa Bgy. Guadalupe Nuevo bandang alas-9 ng gabi ang isang 28-anyos na lalaki na naabutan ng mga pulis na may dala-dalang kutsilyo.

Pinuntahan siya ng mga pulis sa Escuela St. dahil may nagsumbong sa kanila na naghahanap umano siya ng away sa mga naglalakad doon.

Nakumpiska sa kanya ang isang sachet ng shabu.

Bukod sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act, nahaharap din ang lalaki sa kasong alarm and scandal at possession of bladed weapon.