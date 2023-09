Comelec hindi umano naging 'transparent' sa Halalan 2022

Aminado si Commission on Elections (Comelec) Executive Director Teopisto Elnas, Jr. na hindi naging transparent ang ahensya sa Halalan 2022.

Sa forum na “Tumindig para sa demokrasya: ang paghahanap ng katotohanan, katarungan at reporma sa sistemang elektoral” sa University of the Philippines Diliman, sabi ni Elnas: “Pagpaumanhin na po ninyo. There are some gaps during the 2022 national and local elections na hindi kami ganun ka-transparent. I admit it personally. Lalo na yung pag-imprenta ng balota,etc.”

Pero tiniyak niya na bubuti ang sistema simula sa barangay at sangguniang kabataan elections: “This time with the leadership of chairman Garcia, Comelec will see to it every step of the way andun ang transparency.“

“We will be transparent as much as possible without compromising the secrecy of the votes for each and every voter. Yun ang pangako namin sa inyo,” dagdag ni Elnas. “Mula sa pagcustomize ng systems, mock elections, local source code review…Lahat yan promise we will be transparent.”

Nang tanungin siya ni dating DICT Secretary Eliseo Rio, Jr kung aling telco ang nagbigay ng iisang IP address para sa Halalan 2022, sabi ni Elnas, kakausapin niya ang Comelec en banc para pag-usapan ito kasama ang stakeholders.

Nag-commit si Elnas na pag-uusapan ang mga isyu para matapos na.