MAYNILA - Kukumpunihin ang ilang kalsada sa Metro Manila simula Biyernes, Setyembre 30 hanggang Lunes, Oktubre 3.

Apektado ng road reblocking ang mga sumusunod na kalsada:

-EDSA northbound Quezon City bus lane, Santolan MRT Station, EDSA Carousel bus lane (pagkatapos ng Boni Serrano to P. Tuazon Avenue) pagkatapos ng Aurora Boulevard hanggang Kamuning (ika-3 lane mula sa sidewalk, intermittent section)

- C-5 Road Pasig City truck lane

- C-5 Road Southbound (ika-3 lane) Makati City

- Fairview Avenue northbound Quezon City pagkatapos ng corner ng Yakal St. (unang lane mula sa sidewalk)

- Cloverleaf EDSA NB hanggang segment ng NLEX NB (inner at outer lane)

- Roosevelt Ave. bago ang EDSA southbound

EDSA Southbound sa Quezon City (Balingasa Creek hanggang Oliveros Footbridge)

Sa susunod na linggo naman ay isasara ang ilang bahagi ng Meralco Avenue hanggang 2028 para bigyang-daan ang paggawa ng Metro Manila Subway Project.

Aminado ang MMDA na hindi kakayanin ng bilang nila ang dami ng mga sasakyan sa kalsada ngayong unti-unti nang lumuwag ang mga protocol sa pagbiyahe at pagpasok sa mga establisimyento.

"We will be challenged na wala na kaming NCAP (non-contact apprehension program) kasi we will be adjusting our deployment to address the lack of CCTVs. We advise to brace yourself to heavier traffic. We do not want to sugarcoat it: marami nang volume ng sasakyan and 400 plus vehicles on EDSA is no joke," ani MMDA Task Force Special Operations Bong Nebrija.

Samantala, patuloy ang koordinasyon ng MMDA at iba pang transport agencies sa mga mall owners para pakiusapan sila na huwag pagsabay-sabayin ang mga sale.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News