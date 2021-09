Watch more on iWantTFC

Sumagot si Sen. Risa Hontiveros sa paratang ng isang abogado na "binayaran" umano niya ang isa sa mga hawak nilang testigo sa isinagawang imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga biniling medical supplies para sa COVID-19 pandemic.

Noong Miyerkoles ay nagpakita ng maigsing video si Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni Linconn Ong, kung saan sinasabi ng nagpakilalang "warehouse man" ng Pharmally na binayaran daw ng senador ang hawak na testigo para siraan ang Pharmally Pharmaceuticals.

Wala nang binigay na ibang detalye si Topacio at ang Citizen's Crime Watch sa kanilang testigo.

Sagot naman ni Hontiveros sa pagdinig nitong Huwebes: "Natulad tuloy si Atty. Topacio sa mga face shields ng Pharmally, luma, nangingitim at expired na ang script niya. Style niya bulok!"

Giit naman ni Atty. Jaye Bekema, chief legislative officer ni Sen. Hontiveros, na kusang loob na lumapit sa kanila ang mga witness nila.

"Nanumpa po siya sa harap ng batas at sinabi sa kanya mismo ng notary public na siya ay mapaparushan kung siya ay nagsinungaling. We secured his safety after as we do all our witnesses," ani Bekema.

Tinapatan din ng testigo nina Hontiveros ang sinabi ng umano'y warehouse man na hawak nina Topacio.

"Opo ma'am, ako po 'yung unang nag-email sa page ni Sen. Hontiveros po para po humingi ng tulong po. Gusto ko lang po i-share doon 'yung mga anomalya po sa mga ginagawa po namin na face shield po. Inamin na rin naman po ni Ms. Mago 'yun kaya po talagang, ano po, totoo po lahat ng sinabi ko. Kusang loob ko pong sinabi iyon sa inyo ta's wala naman po akong bayad na hiningi po sa inyo," anang testigo.

Matatandaan na sa video, sinabi ng umano'y warehouse man na nabayaran ang saksi para siraan ang Pharmally at si Krizle Grace Mago, ang Pharmally executive na umaming niloko ng kaniyang kompanyang pinatrabahuhan ang gobyerno sa pagkalap ng supplies para labanan ang COVID-19 sa bansa.

"Sa pagkakaalam ko po, kaya po lumabas si [censored] ay nabayaran po siya para siraan si Ms. Mago at si Pharmally. Doon po mismo ako nagtatrabaho sa warehouse at alam ko po 'yung ginagawa namin ay tama at walang nangyayaring anomalya," anang nagpakilalang warehouse man.

Tingin ni Hontiveros inililihis ng abogado ang isyu dahil malapit na silang may matumbok sa mga isinasagawang imbestigasyon sa Senado.

"Gusto tayong ilihis ni Atty. Topacio at ng mga kasabwat niya at pag may naglilihis iyan ay dahil ang mga naghahanap tulad ng Blue Ribbon Committee tulad ng aming opisina ay nakikita na, nasusulyapan na ang landas tungo doon sa katotohanan ng buong kuwento," ani Hontiveros.

Hindi rin niya naiwasang ilabas ang inis dahil sa pambu-bully online na dinaranas ng kaniyang staff.

"Gaano man kapangit ang mga statement ni Atty. Topacio, gaano man kapangit ang sinasabi sa aming lahat ng mga trolls na iyan, iyan ay tanda lamang, 'yung kanilang paglilihis, 'yan ay tanda lamang na we are on the right path para mabunyag ang buong baho ng kuwentong ito na ginagawa nila," ani Hontiveros.

Hindi rin maiwasang magpasaring ni Senate President Vicente "Tito" Sotto III at ang pinuno ng komite na si Richard "Dick" Gordon.

"I am the longest-serving senator in this Congress. I have attended many hearings of the Senate Blue Ribbon committee. In all these hearings there is one common denominator: the accused always plays the victim," ani Sotto.

Ayon naman kay Gordon: "Mr. President, masama 'yung kayo ang nagpapaliwanag, kayo ang dumedepensa, at lalong masama po na minumura niyo ang mga nag-iimbestiga, hinaharang niyo ang nag-iimbestigang COA (Commission on Audit) at hinaharang niyo ang nag-iimbestigang mga senador na Blue Ribbon Committee, na co-equal branch ng gobyerno."

Sa kabila naman ng liham ni Topacio ay dumalo pa rin si Ong sa pagdinig.

Ayon kay Topacio, pinupuwersa lang siyang makadalo ng komite at kahit ano umano ang sabihin nito ay hindi naman siya pinaniniwalaan. Sa halip ay pinapahiya pa umano ito.

Dahil bigo pa ring makadalo si Mago, muli siyang pinapahanap ni Gordon sa Senate sergeant-at-arms.

Giit naman ni Hontiveros, pinapatotohanan ng hawak nilang testigo ang mismong pag-amin ni Mago kaya balewala ang pag-atake sa kanilang testigo.

Umaasa rin si Hontiveros na magpakita na si Mago para matiyak ang kaniyang kaligtasan at umaasa rin silang magpapasailalim na siya sa witness protection ng Senado.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News