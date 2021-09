MAYNILA—Sa patuloy na budget hearing ng Kongreso sa pondo ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, tinanong ni Gabriela Rep. Arlene Brosas kung bakit wala pang napapanagot ang VAWC sa mga kasong nakasampa laban sa AFP personnel na sangkot sa mga kaso.

Patuloy umanong dumaranas ng hirap ang mga biktima. Ayon kay Brosas sa 559 na kaso, pending pa ang 120. Kinuwestyon din nya ang pondo na inilalaan para sa AFP.

Hiniling ni Brosas na bigyan sila ng kopya ng listahan ng resolved cases at ang mga pending pa o wala pang desisyon.

Ayon naman kay Cong. Ruffy Biazon, sponsor ng proposed 2022 budget ng Department of National Defense at ng kaugnay na ahensya na may halagang P297.1 bilyon, may under-utilization sa budget ng AFP at nagsabi ang ahensya na aayusin nila ito.

Sa interpellation naman ni ACT Teachers Partylist Rep. France Castro, tinanong niya ang closure ng 10 accounts ng AFP kung saan nagamit umano ang kanilang budget. May ilan daw umanong hindi pa sarado ang accounts base sa Commission on Audit report kung saan ang mga hindi nagamit na pondo ay nakatakda ng ibalik sa national treasury.

Ayon naman kay Biazon, pinoproseso na ang closure ng lahat ng accounts na binabanggit ni Castro.

Binanggit din ang mga umano'y cash advance ng 11,000 na CAFGU at iba pang unit ng AFP kung saan hinahanap ni Castro ang liquidation ng DND. Sagot naman ni Biazon, isusumite ng AFP ang liquidation ng documents ng lahat ng hinihingi ni Castro kung saan ang ilan sa mga iyon ay naisumite na raw ng AFP sa COA.

Hiniling ni Biazon na intindihin ang operasyon sa AFP dahil karamihan sa mga binanggit na units ay nasa field o mga probinsya at nahihirapan sa pagsusumite sa requirements ng COA para sa auditing nito.

Binanggit naman ni Kabataan Partylist Rep. Sarah Elago ang mga panggigipit umano sa iba-ibang left leaning groups ng mga kabataan at sa media.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC

Binanggit din ang cyberattack umano ng Philippine Army na nangyari noong 2019. May tinanong din si Elago kung sino ang may-ari ng mga isang email account na nauugnay din sa cyberattack.

Sinabi naman ni Biazon na konektado sa Philippine Army ang may-ari ng binabanggit na email at IP address kung saan napasok umano ang website ng Bulatlat.com.

Depensa ng Philippine Army, nagkaroon lang ng "surfing activity" at walang cyberattack na nangyari.

"Ito po ay hindi maconsider na cyberattack but they do acknowledge that there was a surfing activity. Perhaps merong nag-browse sa nasabing website ng Bulatlat.com using that IP address," anila.

Hindi naman naniniwala si Elago na iyon ay isang simpleng browsing lang.

"Hindi ito simpleng browsing lang kundi flooding dahil du'n sa dami ng logs na ang destinasyon po ay Bulatlat.com. Inamin na ng Philippine Army du'n sa kanilang IP address," ani Elago.

Sinabi naman ni Biazon na hindi iyon ang tamang lugar para pag-usapan ang isyung iyon kahit na may kapasidad ang AFP na mag-imbestiga lalo’t sila ang nagtatanggol sa bayan mula sa cyberattacks.

Nang sumalang naman si Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite, unang tanong niya ay kung may kinalaman sa mga military attache na nasa iba-ibang bansa sa buong mundo.

Paano raw sila nag-oopisina sa labas ng konsulado at paano ang kanilang budgeting dito.

Ayon kay Biazon, may 22 posts para sa military attache. Labing-siyam sa mga ito ay nag-oopisina sa Philippine embassy habang ang tatlo ay sa labas umano ng embahada.

"Nagbabayad sila sa embassies, their share on the utilities, which are taken out of the budget of the DND," ani Biazon.

Binanggit din ni Gaite na ang mga military attache ay sangkot din umano sa red-tagging ng mga samahan ng migrant workers, ayon daw iyan sa mga samahan na nagrereport sa kanila.

"Kung sa Pilipinas nirered-tag ang mga manggagagwa ganu'n din ang ginagawa sa mga tumutulong sa mga migrant workers," ani Gaite.

Nilinaw naman ni Biazon na bahagi ang military attache sa information sharing at gathering ng may kinalaman sa seguridad ng mga Pilipinong nasa ibang bansa.

Naniniwala naman si Gaite na ang tungkulin ng foreign military service ay ang tumulong sa mga Pilipinong nasa ibang bansa pero hindi raw ito ginagawa ng military attache.

Marami umanong nagrereklamong manggagawa na tinatakot at nirered-tag sila ng mga militar. Nagbanggit pa ng iba-ibang insidente si Gaite kung saan nilalabag umano ng military ang kanilang tungkulin. Kaya iyan ang kaniyang ginawang basehan para tutulan ang budget ng DND.

Agad namang tumutol si Biazon dito pero umapela si Gaite.

"I appeal the objection on the grounds that we have shown that the DND as an institution of the protector of the people has not vet its sworn duty and instead has becoming an instrument of repression, an instrument of harrassment, an instrument of impunity on the basic rights of the people as elucidated in our Philippine constitution of 1987," ani Gaite.

Matapos ang intepellation, tinapos na ang budget deliberation ng DND at iba nang kaugnay nitong ahensya.

Magpapatuloy ang session alas-9 Huwebes ng umaga.