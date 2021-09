Sa isang tent sa hotel sa Pasay City idaraos ang 1 linggong paghahain ng certificate of candidacy para sa halalan sa susunod na taon. Screenshot mula kay Ina Reformina, ABS-CBN News

Sa Biyernes na nakatakdang magsimula ang paghahain ng certificate of candidacy (COC) para sa mga nais tumakbo sa halalan sa susunod na taon.

Pero may ilang mga pagbabago sa proseso ng COC filing, gaya ng bagong venue at mahigpit na pagpapatupad ng health protocols, bunsod ng patuloy na COVID-19 pandemic.

Imbes na sa tanggapan ng Commission on Elections (Comelec) sa Intramuros, Maynila, sa isang tent sa hotel sa Pasay City tatanggapin at ipoproseso ng komisyon ang mga COC ng mga tatakbo para sa national positions sa halalan.

"It is not possible anymore to hold it there (Intramuros)... very limited space, very limited holding areas," sabi ni Helen Aguila-Flores, Comelec deputy executive director for administration.

Tatagal hanggang Oktubre 8 ang paghahain ng COC na kasabay din sa paghahain ng Certificate of Nomination and Acceptance (CONA).

Ipinagbabawal ang malalaking entourage at bilang lang ang mga papayagang makapasok, mapa-kandidato, tauhan ng Comelec, o miyembro ng media.

Kailangan din munang magnegatibo sa COVID-19 swab test ang mga pupunta sa venue. May libreng on-site antigen test din sa mga kandidatong ayaw gumastos.

Sakaling magpositibo sa test on-site o makitaan ng sintomas ng COVID-19, dadalhin sa isolation area ang nagpositibo na dadaan sa regular na protocol ng Inter-Agency Task Force.

"We expect that candidates will be coming in with their test in-hand para mas mabilis ang proseso nila. Their companions will have to be antigen-tested as well. Everyone who enters the tent will be required to undergo an antigen test," sabi ni Comelec Spokesperson James Jimenez.

Limitado sa tig-2 kasama lang ang maaari sa maghahain ng COC sa lokal na mga posisyon.

Hanggang 3 naman ang maaaring isama ng mga tatakbong pangulo at bise presidente.

Kapag sina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo ang naghain, 3 lang din ang maaari nilang isama pero hindi sakop ang Presidential Security Group o security detail nila.

Dalawa naman ang maaaring isama ng mga nais tumakbong senador habang 1 naman para sa mga tatakbong party-list.

Sa paghahain ng COC at CONA, iisa ang filing area para sa pangulo at vice president. May hiwalay namang area para sa senador at party-list.

Hiwalay din ang lugar para sa media, na dadaanan kapag tapos na ang taong maghain ng kaniyang COC at CONA.

Bawal tanggalin ang face mask at face shield maliban kung kakain sa designated area.

Pagdating sa lokal, maaaring ilipat sa ibang lokasyon ang COC filing kapag masyadong maliit ang Comelec office.

— Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News