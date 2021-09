OFWs sa Taiwan, todo-kayod para sa pamilya

Watch more on iWantTFC

TAIWAN – Todo-kayod ang mga OFWs sa Taiwan para sa mga pamilya sa Pilipinas. Dahil sa global pandemic dala ng COVID-19, marami ang nawalan ng trabaho sa Pilipinas kaya’t sabi nila, maswerte ang pamilyang Pilipino na may kaanak na OFW kagaya ni Che Gayramara na 11 years nang nagta-trabaho sa Taiwan bilang isang caretaker sa Taipei.

Madiskarte si Che kaya’t habang naghihintay ng panibagong employer dahil namatay ang kanyang alagang matanda, nagtitinda siya ng kung anu-ano sa bangketa na minsan ay nasisita ng pulis dahil bawal ang pagtitinda sa bangketa ng Taiwan.

“…sa panahon ngayon hindi talaga pwedeng maging kampante tayo sa isa lang trabaho o kita. ‘Pag wala tayong sideline, talagang hindi magkakasya lalo pag maraming umaasa sa atin, may pinapaaral at the same time, may mga magulang din na kailangang tulungan. So karamihan ng OFW talagang kayod kalabaw,” kuwento ni Che sa TFC News.

Iba naman ang diskarte ng Pinay na si Ana Fe, isa ring siyang caretaker sa Taipei at isang single mom. Nagbebenta naman siya ng ukay ukay sa pamamagitan ng social media.

“…may pinapaaral akong dalawang estudyante, high school at saka college so yung mga needs nila, yung mga tuition fee, ang mahal. Kailangan talaga yung doble kayod,” sabi ni Ana Fe.

Nakatulong naman sa gastusin ng pagpapagamot sa pamangkin niyang may hydro cephalus na patuloy na ginagamot sa Misamis Occidental ang pagtitinda ng mani at dilis ni Rowena Saberon, isa ring caretaker sa Taiwan.

“Sa panahon ngayon na ang hirap ng buhay natin lalo na sa mga pamilya natin sa Pinas hindi sapat yung sahod namin na pantustos dahil hindi naman kalakihan yung sahod namin dito sa Taiwan. So naisipan kong magsideline so ito po yung mani at dilis na binebenta ko,” ani Rowena.

Bagong bayani ang taguri sa mga OFW dahil walang hindi gagawin maiahon lang sa kahirapan ang mga mahal sa buhay.

