Mga Pinoy sa Gitnang Silangan, humabol sa deadline ng Overseas Voters Registration

KUWAIT - May kasabihan nga na “better late than never.” Ito ang tila motto ng marami nating mga kababayang dumagsa sa Philippine Embassy sa Kuwait para makahabol sa huling mga araw ng Overseas Voter Registration. Kaya pinayagan na ang walk-in simula nitong weekend hanggang sa September 30, 2021.

Dahil presidential elections ang halalan sa 2022 kaya mahalaga para sa ilang mga OFW ang makaboto.

“Sa nangyayari kasi sa Pilipinas, kailangan na nating gisingin ang damdamin. We are in a pandemic ngayon,” sabi ni Arnel Felipe, OFW sa Kuwait.

“Para maboto namin kung sino ang karapat-dapat po,” sabi ni Jael Villamor, OFW sa Kuwait

Ayon sa Philippine Embassy, may mahigit 96,000 active registered voters sa Kuwait. At inaasahang aabot ng mahigit isandaang libo ang bilang ng Overseas Pinoy Voters sa Kuwait para sa halalan sa 2022.

“We encourage you po, ang ating mga kababayan to exercise their right of suffrage. Let’s all strengthen our democracy, nang makapili kayo ng tamang leader,” sabi ni Luiz Carlos Osorio, Member-Resident Election Registration Board, Philippine Embassy-Kuwait.

Sa Saudi Arabia, dinagsa rin ang Overseas Voter Registration sa Philippine Embassy ng mga Pinoy na gusto ring makahabol, idiniin nila ang kalahagahan ng pagboto.

“Sayang naman kasi kung di makaboto, eh, kailagan din naman kasi parang responsibilidad natin di ba, sa pagpili ng mamuno dapat bumabase sa mga accomplishment nila,” sabi ni Sandy Pellazo, IT technician.

“Accomplishment at responsibility, for me yung makakatulong po talaga sa bansa natin hindi corrupt. Magpa-register na po kayo,” sabi ni Mary Jane Bateo, estudyante at anak ng OFW.

May apat na Overseas Voting registration center sa Riyadh na bukas hanggang Setyembre 30, 2021.

Una sa Philippine Embassy sa Riyadh, VFS Global-Riyadh sa Batha, VFS Global sa Al Khobar at sa Philippine Consulate sa Jeddah. Ayon sa embahada, umabot na sa lampas 48,000 ang mga bagong registered voters mula noong December 2019.

"Kung basehan ang nagdaan eleksyon mayroon po tayong 100,000 registered voters ‘di pa po na-trace ang nag-exit,” saad ni Vice-Consul Von Ryan Ferrara, Head, Consular Service Section.

“We can make a difference po mga kababayan ko dito sa KSA, tayo po ay maging deciding factor sa darating na election,” panawagan ni Amb. Adnan Alonto, Philippine Ambassador to Saudi Arabia.

