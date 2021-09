MAYNILA—Patuloy na naging mailap sa pagsagot ng mga tanong ng mga mambabatas si Pharmally director Linconn Ong sa ika-10 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.

Hindi matanggap ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na sariling pera ng Pharmally ang ginastos nito sa pakikipagtransaksyon sa mga supplier ng medical supplies na idineliver ng kumpanya sa Procurement Service-Department of Budget and Management (PS-DBM).

Bagama't inamin ni Ong na tinulungan sila sa pinansiyal na pangangailangan ni Michael Yang pagdating sa supplies ng PPE at BGI testing kits hindi na sinagot ni Ong ang iba pang katanungan ng mga mambabatas.

Muling inusisa ni Drilon kung magkano ang naging loan o perang naibigay sa Pharmally ni Yang pero ang non-disclosure agreement sa pagitan nila ng dating presidential economic adviser ang naging depensa ni Ong.

"We have signed an NDA with Mr. Yang, and I have to invoke my right against self-incrimination," giit ni Ong.

Tinanong din ni Drilon kung kailan pinirmahan ang NDA subalit iginiit muli ni Ong ang kanyang right against self incrimination. Hindi rin masabi ni Ong kung notaryado ang kanilang NDA at kung kailan nila ito pinirmahan.

Sabi ni Ong, hawak ng kumpanya ang kanilang NDA.

Dahil dito, sabi ni Drilon, mayroong basehan na patuloy na madetine si Ong dahil sa patuloy na pagtanggi nito sa mga katanungan kahit pa hindi naman maituturing ng self incriminatory.

"I think we should continue to detain Mr. Ong until he allows us to perform our functions as a committee by answering our questions that we have raised to him. Questions which he has already answers partially but refused to complete the answer," sabi ni Drilon.

Sabi ni Ong, isa siyang Filipino na ipinanganak sa Pangasinan at nag-aral ng kolehiyo sa De La Salle University.

Filipino aniya ang kanyang tatay pero hindi alam kung naturalized ang pagiging Filipino nito.

Inusisa muli si Ong kung paano siyang nagkaroon ng mamahaling mga sasakyan na anya’y “katas ng Pharmally”.

“Katas ng Pharmally ’yan di ba? Katas nu’ng mga naibenta n’yo,” tanong ni Drilon.

Hindi sinagot ni Ong kung galing sa kinita niya sa Pharmally ang perang ipinambili ng mga mamahaling sasakyan.

Sabi ni Ong, pinayuhan siya ng kanyang mga abogado na kapag pera na ang pinag-uusapan ay maaari niyang igiit ang kanyang karapatan laban sa self incrimination.

Hindi natinag si Drilon dahil maaari naman aniyang hingin ng komite ang lahat ng records ni Ong kung kinakailangan.

Muling inamin ni Ong na dati siyang translator ni Michael Yang bago napunta sa Pharmally Corp.