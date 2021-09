MAYNILA - Patay ang isang delivery rider habang sugatan ang kanyang kinakasama sa pamamaril sa Imus City, Cavite Miyerkoles ng gabi.

Personal ang isa sa tinitingnang motibo ng pulisya sa pamamaril sa mag-live-in partner na kinilalang sina David Garcia, 50 anyos, at Lolita Aquino, 42 anyos.

Deliver rider, patay; kinakasama niya, sugatan nang pagbabarilin sa labas ng kanilang bahay sa Imus, Cavite



📸: Imus City PNP pic.twitter.com/QAbb8HltPv — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 29, 2021

Ayon kay Imus City chief of police Lt. Col. Gerald Dee, lalarga sana sa paghatid ng delivery si Garcia nang pagbabarilin bandang alas-7:45 ng gabi.

Magkasama sila ng ka-live-in sa labas ng bahay nila sa isang subdivision sa Barangay Malagasang 2B.

Tinamaan si Garcia sa ulo na agad niyang ikinamatay.

Inooperahan naman sa ospital si Aquino para sa sugat sa dibdib.

Ayon sa pulis, naka-itim na jacket at sombrero ang namaril.

Nakitang naglakad ang salarin mula sa motorsiklo na pumarada ilang bahay mula sa tinitirhan ng mga biktima.

May ibang taong nagmamaneho ng motor at inangkasan ng gunman patakas.

Sabi ni Dee, walang ugnayan sa droga o krimen ang biktima kaya posibleng personal ang dahilan sa pamamaril.

Nakatanggap kasi ng banta sa buhay ang biktima noong nakaraang linggo, pero hindi muna inilabas ng pulis kung saan nanggaling ito.

Inaalam din kung sinadya rin ang pagbaril sa kinakasamang si Aquino.

May kinalala na ang pulisya na person of interest sa kaso at nagsasagawa ng follow-up operation dito.