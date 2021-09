Bilang ng Overseas Voter Registration sa Dubai at Northern Emirates, tumaas

DUBAI - Hindi naging hadlang ang pandemya para tumaas ang bilang ng mga nagparehistrong overseas Filipinos sa Dubai at Northern Emirates para sa darating na eleksiyon.

“There has been an impact because of the pandemic but mataas pa rin yun figures, close to 40,000 in the span of 21 months,“ sabi ni Renato Dueñas, Jr.,Deputy Consul General, Dubai and Northern Emirates.

Dagdag ni Dueñas, nilimitahan pa nila ang sana’y nakapagparehistro pa mula ng Disyembre 2019 dahil sa pagpapatupad ng COVID-19 guidelines ng UAE tulad ng social distancing at crowd control.

Aniya kapansin-pansin na mas maraming bagong botante na nasa walumpu’t limang porsiyento ang itinaas habang ang iba’y nag-reactivate ng kanilang rehistrasyon.

“Bilang bata ng mga diaspora, bilang bata ng mga migranteng Pilipino, kailangan ko ring maging active sa pag-unlad ng ating bansa; kailangan talagang maging aware sa political, socio-political realities sa Pilipinas,” sabi ni Eldrick Yuji Los Baños, estudyante.

“I want to exercise my right to vote as a Filipino citizen, I think it is very important for us to be aware of the political happenings in the Philippines. After all it’s our future,” Alyssa Dominique llañez, estudyante.

“Kaya gusto kong bumoto para di masayang yun oportunidad ko na mamili ng tamang tao para ihalal sa posisyon ng gobyerno,” sabi ni Sol, OFW sa Dubai, 10 taon nang hindi nakakaboto.

Sabi ni Dueñas, malaking bagay ang overseas votes ng OFWs sa darating na eleksiyon dahil nasa 10 porsyento ng total population ng mga Pilipino ang bilang ng mga nagpa- rehistro.

Bagay para umaasa ang overseas Filipinos tulad ni Yuji na makakatulong ang kaniyang boto para sa pagbabago ng bansa.

“Sana, with my voice, political power ko bilang voter, pwede kong mag-ambag sa development ng Pilipinas; na ikabubuti ng mga Pilipino,” sabi ni Yuji.

