Naniniwala si Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua na dapat nang pairalin sa ibang rehiyon ang alert level system.

Ang alert level system ang ipinalit sa mga community quarantine status pero ipinatupad muna ito bilang pilot sa Metro Manila nitong nagdaang 2 linggo.

Ayon kay Chua, mas marami ang nakabalik ng trabaho sa Kamaynilaan nitong nagdaang linggo dahil sa mga granular lockdown.

Kahit nagluwag ang gobyerno, hindi naman aniya tumaas ang dami ng mga nagkakasakit.

"Kahit na naka-less restriction po tayo at gumagamit tayo ng granular lockdown ay iyong kaso ng COVID ay bumababa at bumabalik iyong ating trabaho, ayon sa ulat ng ating Philippine Statistics Authority," ani Chua.

"Ang kailangan po natin gawin ngayon ay i-expand ito (alert level system), expand the pilot at matuto po tayo sa ating experiences sa iba't ibang lugar ng Pilipinas," dagdag niya.

Kumbinsido si Presidential Spokesperson Harry Roque na naging epektibo ang istratehiya ng gobyerno na mag-focus sa mga granular lockdown sa ilalim ng alert level system.

Umaasa naman ang mga economic manager na ma-downgrade sa Alert Level 3 ang NCR, na kasalukuyang nasa Alert Level 4, sa susunod na buwan.

"With this improvement, we hope there would be some loosening up of quarantine classification," ani Trade Secretary Ramon Lopez.

Nauna nang hiniling ng Department of Trade and Industry na payagan na muling buksan ang mga gym sa ilalim ng Alert Level 4, gayong importante anila ang exercise para mapalakas ang immunity ng katawan.

Nais naman ng Department of Tourism na itaas pa sa 10 porsiyento ang indoor dining capacity sa mga accredited nilang hotel at restaurant, gayong mas marami nang tourism worker ang bakunado.

Katunayan, sa Metro Manila, umaabot na sa 97 porsiyento ang mga bakunadong tourism worker.

Sinegunduhan naman ng Employers Confederation of the Philippines ang mga apela na dagdagan ang kapasidad sa mga negosyo gayong magbibigay daan ito para makabalik sa trabaho ang mas maraming manggagawa.

Pero umapela ang Private Hospital Association of the Philippines (PHAPI) na magdahan-dahan muna dahil maaaring masyadong maaga pa para magluwag ng restrictions.

Para sa grupo, dapat manatili muna sa Alert Level 4 ang NCR habang pinag-aaralan ang epekto ng bagong sistema para mapabagal ang kaso ng COVID-19.

"Let’s just continue and observe in the next 2 weeks or more ‘yong level 4," sabi ni PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano.

Ngayong hapon ng Huwebes nagpulong ang Inter-Agency Task Force ukol sa susunod na alert level ng Metro Manila.

Pero hindi tulad ng mga naunang commmunity quarantine status, ang Department of Health, at hindi task force, ang magpapasya ng magiging alert level ng isang lugar.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News