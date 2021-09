MAYNILA - Masakit at nakakatakot - ganiyan inalala ni Rico Goce nang ikuwento ang naging kalbaryo sa kaniyang sakit sa puso.

"Sabi sa'kin ni doc, 'yung sakit ko almost dekada na. Noong una takot ako magpakonsulta, tapos naging severe itong heart failure ko," ani Goce.

Aminado siya na malakas siyang kumain noon at hindi agad nagpakonsulta sa doktor kaya lumala ang kaniyang sakit.

"Noong di pa siya napapalitan, talagang ang hirap. 'Di ako physically ayos. 'Pag naglakad ako, hirap na hirap ako. 'Pag nagtrabaho ako pinipilit ko para sa pamilya," ani Goce.

Ang istorya ni Goce ang ilan lang sa mga istoryang ayaw na sanang maulit pa ng mga doktor.

Sa kaso ni Rico, buti nailigtas siya pero marami ang hindi pinalad.

Sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, nangunguna ang sakit sa puso sa mga dahilan ng pagkamatay ng Pilipino mula Enero hanggang Hunyo 2021. Ika-5 sa listahan ang COVID-19.

Kaya para sa World Heart Day, payo ng mga eksperto, na sundin ang "52-100" araw-araw.

Dapat lima (5) servings ng pagkain ng gulay, 2 oras ng screen time, isang oras ng page-ehersisyo, zero smoking, at zero consumption ng mga maaasukal na inumin.

Sabi ng mga eksperto, kahit busy, nagtatrabaho at kahit limitado ang budget ay kayang kumain ng masusustansiyang pagkain.

“We recommend food na di madaling mabulok- apples, peras. you can consider frozen fruits,” anang medical nutrition specialist na si Dr. Christina Kristin Reyes.

Dagdag niya: “Do shakes, vegetable smoothies. combine brocolli, beetroot, ampalaya, spinach, haluan mo ng putas. I try to put in 7 colors para iba’t iba ng phytonutrients. Make a shake today that will last for two days, put it in the ref.”

Para naman kay Philippine Heart Association Preident Dr. Gilbert Vilela, magandang may protein ang katawan.

“Ang pinaka-importante sa lahat- protein. Protein is equivalent to immunity. pag walang pera, dilis, galunggong- those are very good sources of protein," aniya.

Pagdating naman sa ehersisyo ay maaaring mag-weightlifting gamit ang tuwalya, t-shirt o kahit mga kamay lang, ayon sa fitness coaches na sina Jim at Toni Saret.

Payo rin ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na kumonsulta sa doktor para matigil ang paninigarilyo.

“We have to realize that ang paninigarilyo is a chronic disease, it is a form of addiction and just like with any other addiction,kailangan nila ng professional help," ani Limpin.

Giit ng mga health expert, importanteng malusog ang puso lalo't madaling kapitan ng COVID-19 ang mga taong may cardio-vascular disease at overweight.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News

