Nakuhanan ng video ang Philippine Eagle na si Sinaka na nakaupo sa isang patay na puno sa kagubatan ng Arakan Valley nitong buwan lamang.

Ayon sa Philippine Eagle Foundation, nilagyan nila ng GPS tracker ang agila noong 1 taong gulang pa lamang ito para mabantayan at maproteksyonan. Ngayon ay mahigit 2 taong gulang na ito.

Si Sinaka ang 11th documented eaglet sa Mount Sinaka at na-feature sa dokumentaryo ng British wildlife biologist at filmmaker na si Dan O'Neill na "Queen of Birds."

Ayon sa Philippine Eagle Foundation, patuloy ang adhikain at pagsusumikap ng kanilang partner organizations gaya ng Kaguko Paraiso Pag-asa Environmental Conservation Association Chair (KPP ECA) at Bantay Sinaka para maprotektahan ang critically endangered species tulad ng Philippine Eagle.

Patuloy din ang reforestation efforts ng mga organisasyon para mapanatili ang tirahan ng mga agila. — Ulat ni Hernel Tocmo

Video courtesy of Forest Guard Randy Bruno, Philippine Eagle Foundation