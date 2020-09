Wala nang term-sharing? Cayetano binotong manatili bilang House Speaker

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Mananatili bilang House Speaker si Taguig Rep. Alan Peter Cayetano matapos tanggihan ng mga mambabatas ang pagbibitiw niya para umano bigyang-daan ang term-sharing nila ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco.

Pero bago nito ay nag-privilege speech si Cayetano kung saan niya inilantad ang umano'y hindi kahandaan ni Velasco sa posisyon, at ang mga nangyari umano sa pulong nila kasama si Pangulong Rodrigo Duterte.

"[H]indi narinig ang kaniyang stand sa mga usaping pampubliko... Ang problema ang daming nagsasabing question mark ang kaniyang speakership. Hindi po personal... COVID eh, nagtago ka eh. Hindi ko alam kung nasa aircon kang hotel," ani Cayetano.

Halos isang oras idinetalye ni Cayetano kung paano umano nagkulang si Velasco.

Pero sa huling bahagi ng kaniyang speech, nagbitiw sa puwesto si Cayetano.

"I will not be a party to letting the President down. So I'm offering my resignation, here and now, to you my dear colleagues. My fate and the fate of the 2021 budget, and the fate of the leadership of the House is in your hands," aniya.

BINALKTAD

Pero sa isang pambihirang pagkakataon, pinagbotohan pa ng mga kongresista kung tatanggapn ang resignation ni Cayetano.

Mabilis tumayo ang mga kakampi ni Cayetano na nasa plenaryo para tanggihan ang kanyang pagbibitiw. Nagmosyon silang pagbotohan kung tatanggapin ang alok.

Ayon sa kaniyang mga kakampi, dito magkakaalaman kung suportado ng mayorya ang palitan ng Speaker.

Dalawang beses nagbotohan. Una sa palakasan ng boses at para mas malinaw ang boto ay nag-nominal voting o isa-isang pagboto.

Ang resulta, parehong pinanalo ni Cayetano: 184 ang ayaw na magbitiw sya, 9 ang abstain, at isang pabor.

Ayon sa mga kaalyado ni Cayetano, kalimutan na daw ang term-sharing dahil mismong mga mambabatas na ang nagsalita na nais nilang panatilihin si Cayetano bilang lider.

Samantala, binatikos naman ni Buhay Rep. Lito Atienza ang naging paraan sa pagpili ng bagong House Speaker.

Giit ni Atienza, panindigan sana ni Cayetano ang salita nito.

"You created a drama, you followed the script... My advice to him, for once, tuparin mo ang salita mo," ani Atienza.

Wala pang pahayag ang kampo ni Velasco sa mga nangyari.