Stranded sa Maynila na nais umuwi ng Dumaguete, bibigyan ng libreng swab test

MAYNILA - Humingi ng paumanhin ang lokal na pamahalaan ng Dumaguete City sa mga residente nitong hindi agad makauwi kung walang negatibong RT-PCR test result.

“Pasensiya na lang na ‘di namin ma-accommodate na walang PCR test kasi wala pa talaga kaming DOH accredited molecular laboratory,” pahayag ni Mayor Felipe Remollo.

Magugunitang isang residente ng Dumaguete ang stranded sa port dahil wala na siyang perang pambayad sa requirement na RT-PCR test.

Pero sinabi ni Remollo na pwedeng mabigyan siya ng libreng RT-PCR sa pamamagitan ng partnership ng lungsod sa isang diagnostic laboratory sa Metro Manila.



“Meron kaming partnership sa Manila, itong Philippine Airport Diagnostic Laboratory, na binibigyan kami ng discount sa Dumaguete. That’s why pwedeng ibigay namin pangalan niya doon ililibre siya namin,” sabi ni Remollo.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Remollo na sa susunod na buwan pa nila inaasahang mabigyan ng akreditasyon ang kanilang molecular laboratory.

“Sa ngayon wala pa kaming molecular laboratory na accredited. Hopefully, by October dito na kami mag-administer ng PCR test,” dagdag niya.

Paliwanag ni Remollo na naghihigpit sila para mapanatili ang pagiging COVID-free ng lungsod.

“Sa awa ng Diyos name-maintain namin zero COVID patient because of the strict requirement, mga dalawang buwan na medyo istrikto tayo. That’s the best way that we can protect our residents. Dapat prevention lang talaga,” sabi niya.