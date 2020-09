Pondo para sa field trials ng Sputnik V vaccine at Philippine Virology Center, kinuwestiyon

MAYNILA - Kinuwestiyon ni Iloilo 1st District Rep. Janette Garin ang perang ginagastos ng pamahalaan para sa field trial ng Sputnik V sa Pilipinas sa ilalim ng Department of Science and Technology (DOST).

Sa kaniyang pagtatanong sa deliberasyon ng panukalang budget para sa DOST, nabatid na may confidentiality agreement ang ahensiya at nang pribadong kompanya mula Russia kaugnay sa bakuna laban sa COVID-19.

Pero paliwanag ni Muntinlupa lone district Rep. Ruffy Biazon, tanging pagkakagastusan ng pamahalaan ay para sa World Health Organization (WHO) vaccine solidarity trials.

Ito aniya ay may halagang P89 milyon na idadaan sa Philippine General Hospital (PGH).

Pero kinuwestiyon ni Garin bakit kakailanganing gumastos ng nasabing halaga ang pamahalaan gayong pribadong kompanya ang magsasagawa ng trials na ibebenta rin naman ang bakuna sa puntong mapatunayang epektibo ito.

Bakit aniya Pilipinas ang gagastos para dito samantalang sila ang dapat magbayad para sa honorarium ng mga sasailalim sa field trials ng bakuna.

“Bakit tayo gagastos ng milyon-milyon para sa mga kompanya na pribadong sektor naman ang magbebenta? Kung gagawin natin 'yan, there should be an immediate corresponding discount equivalent to government expenditure,” tanong ni Garin.

Kinuwestiyon din ng kongresista kung bakit gagastos ang pamahalaan para sa Philippine Virology Center na may nakalaan nang P300 milyon para sa operations at pagkuha ng mga empleyado at siyentipiko kahit wala pang batas na lumilikha rito.

Sinabi rin ni Biazon na P500 milyon mula sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ang ilalaan dito sa ilalim ng "Build, Build, Build" program ng pamahalaan.

At sumatutal, aabot sa P1 bilyon ang gugugulin ng pamahalaan para sa virology center.

“We will be spending almost P1 billion for a Philippine Virology Center, drawing pa lang ito pero maraming nandiyan na kailangang tapusin. We can always fund the Philippine Virology Center at the appropriate time that we have already answered this pandemic," ani Garin.

"Dahil sa ngayon marami pa ang mawawalan ng trabaho, maraming pangangailangan ang magsusulputan at mas kakailanganin ng Pilipinas na magtipid at gastusin ang pera sa nararapat."

Sa huli, hindi hinarang ng kongresista ang panukalang pondo para sa DOST pero nangako ito na maglalabas ito ng mga amyenda para sa pondo sa susunod na taon ng departamento.