'Pagsasara ng EDSA U-turn slots lalo lang magpapabigat ng trapiko': eksperto

MAYNILA - Magreresulta sa "gridlock" o walang galawan ng mga sasakyan ang planong pagsasara ng U-turn slots sa EDSA, ayon sa traffic design expert na kasama sa nagdisenyo sa naturang major thoroughfare.

Maaalalang nagdesisyon ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na isara ang aabot sa 13 U-turn slot sa EDSA, para magbigay-daan sa mga bus na bumabaybay sa naturang kalsada.

Para kay Engr. Rene Santiago, lalo lang itong makakapagdulot ng trapiko sa kalsada.

"'Pag sinara mo ang lahat ng U-turn slot diyan, traffic jam iyan. Kasi… Saan magko-cross ang mga taga-Congressional Avenue, [o kaya] North Avenue, bandang huli pati 'yung EDSA busway hindi makakakilos. I expect a gridlock kapag na-normalize ‘yong traffic,” ani Santiago.

Nitong Setyembre 28 ay isinara ang U-turn slot sa MRT North Avenue. Susundan naman ito ng U-turn slot sa Quezon City Academy. Parte ito ng ginagawang mga pagbabago sa EDSA ngayong "new normal" habang may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Para kay Santiago, hindi pa nakikita ng Department of Transportation ang magiging epekto ng plano nila, partikular sa dami ng mga pasaherong bibiyahe sa mas mabilis na oras.

"Dati ang average na naibabiyahe ay nasa 8,000 buses per hour sa Guadalupe ‘yong mga bus. ‘Yong 8,000 to 3,000 buses [per hour] makikita ‘yan kapag na-normalize na. Ngayon hindi pa nila napapansin," ani Santiago.

Magulo rin para sa eksperto ang paglalagay ng concrete barriers para mahiwalay ang mga bus.

Giit niya, dahil sa barrier ang pagkakaroon ng sunod-sunod na aksidente sa EDSA.

"Walang transition, warning to the motorist kaya may nagugulat, nababangga na lang. Hindi ka dapat naglalagay ng concrete barrier sa gitna. Delikado talaga," ani Santiago.

Ayon kay Santiago, dapat na lang maglagay ng orange barriers ang MMDA. Standard aniya ito lalo’y kaligtasan ng mga motorista ang dapat isaalang-alang sa ganitong klaseng proyekto.

Sablay din aniya ang busway scheme at mali ang ginagawa ng DOTr.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanin ang panig ng DoTr pero hindi pa pumapayag ang spokesperson ng ahensiya na ma-interview ang kanilang Road Sector chief.

"If it’s the closure of U-turn slots in relation to the busway, I understand that the most appropriate agency to interview is MMDA," ani DOTr spokesperson Goddes Hope Libiran.

Ininguso nito ang MMDA spokesperson na si Celine Pialago para magpaliwanag. — Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News