Mga taga-Boracay may halong pananabik, kaba sa pagbubukas ng isla sa turista

MAYNILA - Hindi naging madali ang buhay ng singer at dating "Tawag ng Tanghalan" grand finalist at Boracay-based singer na si Tuko De Los Reyes, nang isara ang isla sa turismo dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Dahil walang gig sa isla, wala siyang kinikita. Kaya naman naisipan niyang magtinda na lang muna ng mani para magkaroon ng kabuhayan, kahit papaano.

Gaya ng marami sa isla, halo ang nararamdaman ni De Los Reyes sa napipintong pagbubukas ng Boracay sa lahat ng turista sa bansa.

Maganda man ito sa ekonomiya, naroon din ang kaba para sa mga nagtatrabaho sa lugar.

"Nakakatakot 'yung mga bisita na pumasok ngayon dahil sa COVID saka di natin masiguro 'yung papasok na tao kung ok sila," pahayag naman ng tricycle driver na si Eduardo Saclao.

"Sa totoo lang, may halo kasi kaming takot sa pagbubukas ng Boracay kasi 'yung coronavirus di natin alam kung kalaban natin," pahayag naman ng saleslady na si Amira Macarampat.

Nakatutok ang mga awtoridad sa paghahanda sa pagbubukas.

Nagsagawa naman ng tinawag na simulation ang iba’t ibang ahensiya ng gobyerno.

Required ang lahat ng papasok na bisita na magpakita ng negative swab test result.

"Economic suvival [at] health suvival kailangan natin balansehin. 'Yun ang challenge. Personal responsibility din ng mga turista na papasok na sila ay healthy talaga. They will observe all protocols,” ani Jonathan Pablito, hepe ng Malay police.

Ayon sa Department of Tourism, hinahanda na nila ang sistema ng QR code ng mga test result para matiyak na hindi mapepeke ang mga resulta.

Kasama dapat si Tourism chief Bernadette Romulo-Puyat sa muling pagbubukas ng Boracay pero hindi natuloy dahil may nakasalamuha siyang nagpositibo sa COVID-19.

"The doctors advised me to quarantine for 10 days since exposure, para na rin sa safety pero negative naman ako, no symptoms," ani Puyat.

Paalala ni Puyat: Bawal muna ang party sa isla.

"Mahirap kasi kung magparty-party ta's mag-allow maglasing, baka di na magkaroon ng physical distancing. So dapat maalala pa rin natin na we can restart tourism na puwede naman tayo mag-enjoy pero keep in mind wearing of the mask and wash your hands," ani Puyat.

Bubuksan ang Boracay sa mga turista sa Oktubre 1.

