Mga lumalabag sa sari-saring traffic protocols sinita sa Roxas Boulevard

MAYNILA - Pinaghuhuli ng mga awtoridad ang mga colorum na sasakyan at ang iba pang may paglabag sa kalsada sa isinagawang operasyon sa Roxas Boulevard, umaga ng Miyerkoles.

Ito na ang ika-3 linggo na nagsasagawa ng operasyon ang magkasamang-puwersa ng Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

Kabilang sa mga sinita at hinuli ang isang taxi driver na may ipinagbabawal na blinker, isang van na walang contract of lease, at 'yung mga lumabag sa traffic signs.

Bukod sa ipinagbabawal na blinker, sinita rin ang driver na si Joselito Carandang sa kawalan ng uniporme.

Sa halip na hulihin, tiniketan na lang si Carandang matapos makipag-usap sa enforcer.

"Wala po akong pulang t-shirt, eh. Kahapon lang ako bumiyahe. Eh binigay lang to kagabi. Kung ako naman, regular ko to, bibili ako ng t-shirt. Kaso wala. Eh nakiusap na lang po talaga ako, kasi sabi ko, ngayon lang. Hirap talaga ng buhay," ani Carandang.

Na-impound naman ang van na maghahatid sana ng mga government agency employee sa Caloocan, kasi wala itong naipakitang contract of lease na patunay na ginagamit siyang shuttle.

Sinita rin ang driver ng isang AUV dahil hindi sumusunod sa traffic sign at puno ng mga pasahero.

Napag-alamang nagbayad ng tig-P100 ang bawat isa at tinagurian itong colorum. Siningil ng P200,000 ang driver ng AUV dahil sa mga paglabag.

Tiniketan din ang mga nagmomotorsiklo na hindi nakasuot ng tamang helmet.

Pakay talaga ng mga enforcer sa kanilang operasyon nitong Miyerkoles ang mga provincial bus na hindi humihinto sa nakatakdang terminal sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. P1 milyon ang multa ng mga lalabag.

Pero wala pang nahuhuli bandang alas-7 ng umaga. Sabi ng I-ACT, posibleng natuto na ang mga bus sa nakaraang 2 linggo ng paghuhuli nila rito sa kanto ng Roxas Boulevard at Coastal Road.

"This is our 3rd week here. Natutuwa naman kami dahil sa ganitong oras na ito, wala pa naman kami nahuhuli ulit. Unlike sa nakaraan, we were just starting, naka-3 kaagad kami. That was our first week. The second week, naka-2 doon," ani Col. Jose Manuel Bonnevie, I-ACT Special Operations Team Leader.

Ininspeksiyon na lang nila ang ibang bus kung sumusunod sila sa physical distancing at iba pang health protocol para sa kanilang mga pasahero.

Nakaabang din sila sa mga bus na titigil para magsakay ng pasahero dahil ipinagbabawal na rin ito.

Plano ng I-ACT na mag-inspeksyon sa iba pang kalsada sa Metro Manila sa susunod na linggo.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News