Malaking tapyas sa pondo ng PAGASA at Phivolcs, sinita ng kongresista

MAYNILA - Sinita ni Kabataan party-list Rep. Sarah Elago ang malaking itinapyas sa pondo ng Department of Science and Technology (DOST) para sa susunod na taon, partikular sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) at Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Giit ni Elago, mahalaga na mabigyan ng sapat na pondo ang mga naturang ahensiya dahil “ang Pilipinas ay nasa isa sa pinaka-bulnerable na rehiyon sa buong mundo sa natural calamities, sa krisis sa klima.”

Napansin ng kongresista na P1 bilyon ang tinapyas sa PAGASA at P330 milyon naman ang naalis sa Phivolcs.

Ani Elago, “Lalong kinakailangan na suportahan ang ating mga ahensiya na maghahanda sa atin sa ating mga propesyunal na kailangan nilang equipment, machinery para maiwasan at tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa gitna ng kalamidad.”

Aminado ang sponsor ng panukalang budget na si Muntinlupa lone district Rep. Ruffy Biazon na nakababahala ang ibinawas sa pondo ng PAGASA at Phivolcs pero siniguro aniya sa kaniya ni Science Undersecretary at Phivolcs director Renato Solidum na hindi kabawasan sa kanilang kakayanan ang tinapyas na pondo.

“'Yung capabilities naman nila ay hindi naman talagang mababawasan nandoon pa rin ang kanilang kakayanan na bigyan tayo ng tamang impormasyon sa volcanic events at iba pang geographical events,” ani Biazon.

Bukod kay Elago, naghayag din ang ilang kongresista na dagdagan ang pondo o ibalik ang tinapyas na pondo ng PAGASA at Phivolcs.