‘Hindi siya nabola’: Atienza pinuri paninindigan ni Duterte sa isyu ng House Speakership

MAYNILA— Hinangaan ni Buhay Party-list Rep. Lito Atienza si Pangulong Rodrigo Duterte sa pasya nitong hayaang manaig ang kasunduan hinggil sa term-sharing sa speakership ng House of Representatives.

“Nanindigan siya. He is a man of his words which is good for the country,” pahayag ni Atienza.

Martes nang makipagpulong kay Duterte sina House Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Rep. Lord Allan Velasco para tuldukan na ang isyu kung matutuloy ba ang napagkasunduang hatian sa termino bilang House Speaker.

Ayon kay Atienza, mayroon umanong kasulatan sa 2019 term-sharing agreement ng dalawa.

“Kaya 'yung salita ng Pangulo importante 'yun. ‘Di ko alam bakit, paano gagawin ni Speaker Cayetano, he went to the extent of getting people to sign a manifesto hoping masu-sway ating Pangulo doon. Ako ay hanga kay Pangulo, hindi siya nabola,” sabi ni Atienza sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Sa ilalim ng naunang term-sharing agreement ng dalawa para sa speakership nitong nakaraang taon, magsisilbi si Cayetano bilang Speaker sa unang 15 buwan ng 18th Congress habang si Velasco ang uupo sa huling 21 buwan.

Mismong si Duterte ang gumarantiya sa naturang kasunduan, ayon kay Atienza.

“Ako ay nagtataka lang paano sila kakawala sa isang usapan, isang agreement, isang kontrata, kakawala ka. Palagay ko si President hindi makikibahagi sa ganung usapan kaya malinaw naging usapan sa Malacañang, sumunod kayo sa inyong sariling pinagkasunduan,” sabi niya.

Tiwala naman si Atienza na handa naman ang kaniyang mga kasamahan sa Kongreso na tanggapin ang pasya ng Pangulo hinggil sa isyu.



“Ang mga congressmen naman tatanggap ng katotohanan dahil sa salita ng ating Pangulo,” sabi niya.

Naniniwala rin si Atienza na walang malawakang balasahan na magaganap sa mga komite sa Kongreso. Pero aniya, tiyak na ang mga committee chairman na hindi nagtrabaho noong mga nakaraang buwan ay papalitan ni Velasco.

“Hindi ko nakikita 'yun. Sa pagkatao ni Cong. Velasco ay mananatili ang takbo. Ngayon, ang mga chairmen na hindi nagtrabaho for the past 15 months, aba magbalot-balot kayo, palagay ko papalitan kayo,” sabi niya.

Samantala, pagbobotohan pa rin ng Kongreso ang pag-upo ni Velasco bilang susunod na Speaker.

“Sa tingin ko, kasi mayroong rules of the House. Kailangan sundin 'yun. Wala naman akong nakikitang sasalungat sa pakiusap ng Pangulo. Magkakaroon kami ng election pero ang mangyayari diyan, 'yung payo ng Pangulo ang masusunod,” saad niya.

Malabo rin aniyang suwagin ng Kongreso sa magiging botohan ang payo ng Pangulo.

“Hindi ko nakikita 'yan, knowing very well the realities of politics and the realities of congressional behavior, ‘di ko nakikita yan,” sabi niya.