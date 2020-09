Grupo nanawagang pag-aralan ng DepEd ang class sizes sa pasukan

Kahit work from home ang mga guro, hindi nakikita ng marami kung gaano sila kapagod sa dami ng mga gawain, ayon kay Maricel Herrera, na nagtuturo sa Bacoor National High School sa Cavite.

"'Yung drained na drained na utak mo, na feeling mo, gusto mo ng sumigaw, gusto mo na ring umiyak," ani Herrera.

Bukod sa pinaghahandaan niyang turuan ang halos 300 estudyante sa pasukan simula Oktubre 5, nagsusulat at nagpi-print din siya ng modules, at tinatapos ang ilang papeles.

Guro rin ang kaniyang mister at dagdag-stress ang paggamit nila ng computer.

"Kaming mag-asawa, 'di kami ganoon kabilis matuto ng computer... 'Pag may ginagawa ako at 'di niya kaya, tatawagan ako. Parang nase-stress kami," ani Herrera.

"'Di na kami makakaluto ng tanghalian. Kung ano na lang ang diyan. Wala na kaming oras sa sarili namin. Minsan, gabing-gabi, may ipapasa, may pagagawin," dagdag niya.

Ayon sa grupong Alliance of Concerned Teachers, marami pang ibang tulad nina Herrera na nahihirapan sa tambak ng trabahong kailangang gawin.

Malaking tulong anila kung mas maliit ang class size o dami ng estudyante sa klase.

"Kahit pa sa modular, ang lalaki. May 40, mag-50. Ang hirap ng facilitation noon," ani ACT Secretary General Raymond Basilio.

"Dati, ang mga estudyante [ng guro], estudyante lang. Ngayon, kasama na parents... isa-isa mo rin aalagaan," ani Basilio.

Ayon kay Herrera, iniisip niya ngayon kung paano matitiyak ang kalidad na edukasyon sa dami ng mag-aaral na isa-isang tututukan.

Gumagawa naman umano ng paraan ang Department of Education para matulungan ang mga guro.

Pero dapat mauna ang mga principal sa paaralan na suportahan ang kanilang faculty, sabi ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio.

"Naiintindihan ko na overwhelming ang challenge kasi 'di lang bata, kung hindi mga magulang ang kailangan isipin," ani San Antonio.

Ayon naman kay Ronilda Co, direktor ng disaster risk reduction and management service ng DepEd, may psycho-social service na inaalok ang ahensiya para sa mga guro.

Ayon sa DepEd, mga paaralan na ang didiskarte sa pag-adjust ng class sizes na hindi nakokompromiso ang teaching load ng mga guro.

"Forty learners per teacher ang puwedeng mangyari diyan... puwedeng i-break up into 20 learners," ani Education Undersecretary Jesus Mateo.

Plano rin ng DepEd kumuha ng mga teacher aide o tutor na aalalay sa pagturo at sa mga estudyanteng nahihirapang mag-aral sa sarili nila.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News