Di na aabot: Cayetano gusto pa daw sanang mag-birthday bilang Speaker

MAYNILA — Hindi na matutupad ang hirit umano ni Taguig Rep. Allan Peter Cayetano na magdiwang sana ng kaniyang kaarawan bilang House Speaker, matapos tuldukan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sigalot para sa naturang posisyon.

Noong Martes ng gabi ay naiulat ang pagsunod sa kasunduang term-sharing sa pagitan nina Cayetano at Marinduque Rep. Lord Allan Velasco, na napagdesisyunan sa harap mismo ni Duterte.

Maalalang sinubukan pa ng mga kaalyado ni Cayetano na panatilihin ito sa puwesto at huwag nang tuparin ang "gentleman's agreement" dahil madidiskaril umano ang pagpasa ng budget para sa 2021.

Sa huli, napapayag ang kampo ni Cayetano bilang pagtalima na rin sa nais ng Pangulo.

"'Sana umabot ako na Speaker pa rin ako nang birthday ko,' sabi ni Speaker Cayetano, which will be on Oct. 28. Sabi naman ni Cong. Velasco, 'e birthday ko rin sa Nov. 9.' So parang ganoon lang," ani Oriental Mindoro 1st District Rep. Salvador “Doy” Leachon, kaalyado naman ni Velasco.

Sa Oktubre 14 umano magpapalit ng liderato sa Kamara, aniya.