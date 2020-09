'Alcohol, flammable substances delikadong iwan sa loob ng sasakyan'

Pinag-iingat ng mga eksperto ang publiko sa pag-iiwan ng alcohol at iba pang produktong puwedeng magliyab sa loob ng sasakyan.

Ayon kay Fabian Dayrit, tagapamuno ng Integrated Chemists of the Philippines, bukod sa mga substance na may alcohol, delikado ring iwanan sa sasakyan ang mga produktong may acetone at hydrogen peroxide.

Hindi lang umano maaaring magliyab ang mga naturang substance kundi masama rin sa kalusugan kung mabe-vaporize at malalanghap.

"Ang alcohol is a volatile substance... kung mainit 'yong sasakyan, siyempre it will vaporize and a lot of alcohol in the air, so it's possible na it will spark, sunog, lalo na kung it's in enclosed (area)," ani Dayrit.

Binitiwan n Dayrit ang paalala matapos sumabog ang naiwang alcohol sa loob ng isang nakaparadang kotse sa may warehouse sa Cainta, Rizal.

Dahil sa nangyari, nabasag ang salamin, nabutas ang upuan, at nagtamo ng pinsala ang bubong ng sasakyan.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Food and Drug Administration Director Eric Domingo na kadalasan may warning ang mga bote ng alcohol na nagsasabing dapat maayos ang pagkakasara nito at nakatago sa lugar na may temperaturang hindi lalagpas ng 30 degrees Celsius.

Ayon kay Domingo, flammable substance ang alcohol na dapat itinatago sa tamang kondisyon para maiwasan ang disgrasya.

"Kailangan po iingatan natin, ilalayo po natin [ang alcohol] sa kahit ano mang bagay na maari pong sumindi o umapoy, at siyempre po ‘yong mataas na temperatura," ani Domngo.

Dahil sa insidente, nakatakda umanong maglabas ng advisory ang FDA para ipaalala sa publiko na ilagay ang alcohol sa maayos na kondisyon, malayo sa init at ano mang bagay na posibleng umapoy. -- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News