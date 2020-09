ALAMIN: Kaya bang tanggalin ng gobyerno ang Facebook sa Pilipinas?

MAYNILA - Sari-saring reaksiyon ang nakuha ng pagbatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa social media giant na Facebook, kasunod ng pagsasara ng mga "advocacy" accounts na panig sa gobyerno.

Kabilang na sa ilang agam-agam ang posibleng pagpapasara sa social media giant. Dahil sa laki at pakinabang ng social media giant para sa mga Pilipino, kaya nga ba itong gawin ng gobyerno?

Para kay Manila Bulletin Tech Editor Art Samaniego, kaya ito ng gobyerno, pero hindi ito maituturing na wise decision.

Ayon kay Samaniego, kayang harangin ang mga operasyon ng Facebook kung uutusan ng gobyerno ang telcos sa pamamagitan ng Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission.

"Technically puwede, kayang gawin, utusan Facebook lang si Globe, si PLDT, si Smart at si Dito na i-block mo si Facebook, maba-block na yan pero hindi siya wise kasi para siyang censorship, it's a form of censorship," ani Samaniego.

Inihalimbawa ni Samaniego ang nangyari noong 2017, nang may ipatanggal ang gobyerno ng Thailand na higit 300 pages o accounts sa Facebook. Nang hindi lahat tinaggal ng Facebook ang inireklamong pages o accounts, nagbanta ang Thailand na iba-ban ang 14.8 milyong Facebook users nito.

Dahil dito, tumiklop aniya ang Facebook at tinanggal lahat ng gustong ipatanggal ng gobyerno.

Maaalalang bumanat si Duterte kontra sa Facebook at hinikayat niya ang dayalogo sa social media giant

Nagbabala si Duterte kung hindi tatalima ang Facebook.

"Facebook, listen to me. We allow you to operate here. Hoping that you could help us also. Now, if government cannot espouse or advocate something which is the good of the people, then what is your purpose here in my country?" ani Duterte sa isang talumpati.

Kinuwestiyon ito ng ilang mamamahayag at rights groups, na nagsabing media suppression at censorship ang mga naging tirada ni Duterte sa dambuhalang social media network.

Bagay ito na sinang-ayunan ni Samaniego, lalo na't marami ang nakasalalay sa social media giant para sa araw-araw na gawain gaya ng trabaho, pakikisalamuha, o pag-aaaral.

"Dito tayo, ipinapahayag natin yung mga damdamin natin dito sa FB, nakikipag-connect tayo sa Facebook, nag-aaral tayo sa Facebook, nagtatrabaho tayo sa Facebook so mukhang hindi wise na i-delete 'tong social networkings site na ito," ani Samaniego.

Puwedeng kuwestiyonin sa Korte Suprema sakaling ipasara ng gobyerno ang operasyon ng social media giant na Facebook sa Pilipinas, ayon sa isang abogado.

"Dapat mayroon namang basehan, sapagkat kung wala namang kabase-basehan eh grave abuse of discretion 'yan at puwede hong makuwestiyon. Any act of any branch of government or any public official, if there is grave abuse of discretion, mayroong poder ang ating Supreme Court to look into it," ani Integrated Bar of the Philippines President Atty. Domingo Cayosa.