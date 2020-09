17 tiklo sa pagsusugal sa ilang lungsod sa Metro Manila

MAYNILA - Arestado ang 17 lalaki na nahuli umanong ilegal na nagsusugal sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila nitong Martes.

Ayon sa Southern Police District, nagkasa ng Oplan Galugad ang Pasay City Police sa Barangay 201. Pagdaan sa may Barina Compound, naaaktuhan ng mga pulis ang isang grupo na naglalaro ng bilyar na may pustahan pa. Nagsisigawan pa umano ang grupo at nagsisiksikan sa isang lugar.

Hinuli ang 12 lalaki, kabilang ang ilang tricycle driver at construction worker. Nakuha sa kanila ang gamit pang bilyar at ang perang pang taya.

Sa Las Piñas, nahuli ng mga pulis ang 5 lalaki na naglalaro ng pusoy sa Talon 3. Kabilang sa nagsugal ang isang 15-anyos na binata.

Sa Makati, naaktuhan ang isang grupo na naglalaro ng cara y cruz sa kanto ng Buendia at Marconi. Paglapit ng mga pulis, agad nagtakbuhan ang mga lalaki. Naabutan naman ng mga awtoridad ang isang pintor na kasali ng grupo.--Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News