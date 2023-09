MAYNILA — Umakyat na sa 7 ang naitalang confirmed o validated election-related incidents ng Philippine National Police (PNP) sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Ayon kay PNP PIO Acting Chief Col. Jean Fajardo, sa 51 incidents, 7 ang validated election-related incidents, 8 ang suspected election related incidents, at 36 naman ang non-election related incidents.

"Doon naman sa validated na 7, 4 diyan ang shooting incident, 1 ang alarm and scandal, 1 abduction, 1 kidnapping. Out of the 7 validated incidents ay 4 na ang nai-refer natin sa prosecutor's office samantalang 3 ang under investigation," ani Fajardo.

Sa patuloy naman na pagpapatupad ng gun ban, pumalo na sa 1,063 ang naaresto habang nakakumpisaka ng 654 firearms.

Patuloy naman ang monitoring ng PNP sa 3 active private armed groups (PAGS) sa Central Luzon pati na sa 38 potential PAGS.