Iba pang mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltazar ipinasususpinde

MAYNILA — Ipinasususpinde ng Philippine National Police-Internal Affairs Service (PNP-IAS) ang iba pang mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltazar sa Navotas noong August 2.

Sa rekomendasyon ni PNP-IAS, 19 na pulis ang inirekomendang patawan ng 59 araw na suspensyon.

Kasama na rito ang 8 pulis na una nang inalis sa serbisyo ng National Capital Region Police Office.

Habang 30 araw naman na suspensyon ang ipinataw sa imbestigador ng kaso na si Police Captain Juanito Arabejo at tauhan nito na si Police Chief Master Sgt. Aurelito Galvez dahil sa lapses sa imbestigasyon.

Ayon kay PNP PIO Acting Chief Col. Jean Fajardo, ire-review ng Committee on Disposition of Administrative Cases ang kaso para matiyak na nasunod ang proseso.

"To make sure na nasunod yung proseso dahil kagaya nang nasabi ko noon, we want to make sure na ito pong mga kaso na ito ay mareview dahil ayaw natin later on ay ma-reverse ito on appeal dahil lang sa mere technicality,"n aniya.

"Ayaw na natin na makabalik pa sa serbisyo itong mga pulis na tinanggal na natin sa serbisyo," dagdag ni Fajardo.

Si Baltazar ang binatilyong napatay sa Navotas City sa isang kaso umano ng mistaken identity o napagkamalang suspek ng mga pulis.