Hepe ng Malabon police, team leader sinibak dahil sa pulis na dawit sa pamamaslang

MAYNILA — Tinanggal na sa puwesto ang hepe ng Malabon City Police at ang team leader ng Drug Enforcement Unit (DEU) kasunod ng pagkakasangkot ng isa sa mga pulis nila sa pamamaril, kung saan 2 ang patay at 1 ang sugatan.

Ayon kay PNP PIO Acting Chief Col. Jean Fajardo, ito ay para magbigay daan sa imbestigasyon.

"Sa administrative liability yung team leader ng Drug Enforcement Unit ay ni-relieve pati yung chief of police to give way sa ongoing investigation under the doctrine of command responsibility," ani Fajardo.

Huwebes nasampahan na rin aniya ng reklamo ang suspek na kinilalang si Patrolman Zenjo Del Rosario, miyembro ng Malabon City Police DEU.

"Nakapagsampa ang CIDG ng kasong 2 counts of murder, 1 kaso ng frustrated murder at kasalukuyan yung pulis ay nakakulong sa office ng CIDG at base sa initial na resulta ng ballistic examination ay positive na naiputok yung baril na sinurrender at nag match ito sa mga na-recover na evidence sa crime scene," ani Fajardo.

Ikinalungkot naman umano ng PNP na isa na namang pulis ang nasangkot sa krimen.

Pero giit ni Fajardo, tinitingnan nila itong isang oportunidad na malinis ang kanilang hanay.

Samantala, tukoy na ng PNP ang isa sa mga salarin sa pamamaslang sa abogado sa Abra.

Sinabi rin ni Fajardo may mga ebidensya na posibleng miyembro ng gun-for-hire ang mga salarin.

Narekober na rin ang motorsiklo na ginamit ng mga salarin.

Matatandaan na noong Sept. 14 nang mapaslang si Atty. Maria Saniata Liwliwa Gonzales Alzate sa Bangued, Abra matapos pagbabarilin ng riding-in-tandem.