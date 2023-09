MAYNILA - Timbog ang 2 Vietnamese at 1 Chinese national na itinuturong sangkot sa kidnapping for ransom ng isang babaeng Vietnamese sa Pasay City nitong Huwebes ng madaling araw.

Sa ulat ng Pasay City Police Station, nag-ugat ang operasyon matapos magreklamo sa kanila ang kasintahan na Singaporean ng kidnap victim.

Dagdag ng pulisya, nanghingi ng ransom na P900,000 ang mga suspek para mapalaya ang biktima.

“Itong ating victim ay naka-check-in sa hotel. Doon siya kinuha noong September 24. After ng short negotiation, nagbayad itong boyfriend na isang businessman ng P900,000 online transfer,” ayon kay PCol. Froilan Uy, hepe ng Pasay City Police Station.

“But despite na nakapagbayad na siya, hindi pa rin pinakawalan ‘yung kanyang girlfriend kaya humingi ng siya ng tulong sa mga pulis natin,” dagdag ni PCol. Uy.

Agad rumesponde ang mga pulis at nasagip ang biktima sa isang condominium sa Pasay kung saan naabutang kasama niya ang tatlong dayuhan.

“Sabi nung ating victim, sinaktan siya ng pang ilang ulit dahil pinipilit siya na magdagdag ng ransom so purely, the motive is about money po talaga,” sabi ni PCpt. Criz Antonio Cataluña, Substation 1 Commander ng Pasay City Police Station.

Itinanggi ng mga suspek ang akusasyon laban sa kanila.

Na-inquest na sila nitong Huwebes at mahaharap sa reklamong kidnapping for ransom.

Makikipag-ugnayan ang pulisya sa mga embassy at Bureau of Immigration para makakuha ng iba pang impormasyon tungkol sa mga dayuhang suspek.

Mas paiigtingin naman ng pulisya ang kanilang police visibility lalo na sa mga lugar kung saan maraming foreign nationals na madalas ay nabibiktima ng mga kawatan.

