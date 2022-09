Pista ng Peñafrancia, ipinagdiwang sa Europa

Ipinakita ng mga Pilipino sa Europa ang kanilang debosyon sa Our Lady of Peñafrancia, ang pinakamalaking Marian event sa Asya na ngayon ay pinalaganap ng mga Pinoy sa Europa.

OSLO, NORWAY

Sa kauna-unahang pagkakataon, idinaos ang Peñafrancia fiesta sa Scandinavia ng mga debotong Pilipino sa Oslo.

Kung noon nakagawian nang pag-isahin ang Marian devotions tuwing Mayo, ngayong taon, natupad ang pangarap ng mga Pinoy na ipagdiwang ito sa Setyembre katulad ng pagpupugay sa birhen sa Naga city.

“Iba ang dating sa akin ng pinaglakihan kong piyesta nung bata pa ako. Kaya yung mga Pilipino, o mga Bikolano na naglimayon sa labas ng Pilipinas na deboto ni Ina, malaking bagay sa kanila na mabalikan nila ang pista natin ng Penafrancia,” sabi ni Mara Trana, deboto.

“Siya ang nagbibigay sa atin ng proteksyon kung saan man tayo mapunta,” sabi ni Jun Papaya, Peñafrancia devotee.

Buo rin ang suporta ng Philippine Embassy sa Pilipinas sa Oslo sa selebrasyon.

“Kami naman po sa embassy, tulong lang, we will continue to help kung ano ang kailangan at kakayanin naming,” sabi ni Ambassador Enrico Foss, Philippine Embassy in Oslo.

ROME, ITALY

Sa Roma, binaybay ng fluvial procession ang Tiber river lulan ang may 80 deboto. Sabik ang lahat dahil ito ang kauna-unahang fluvial procession ng Peñafrancia matapos ang dalawang taon dahil sa pandemya.

“Masaya po ako sobra na ngayon po kasama na po ako ng pamilya ko po at iba pang devotees ng Peñafrancia,” sabi ni Kyle Christian Portugal, deboto.

Malaking bagay ang Peñafrancia fluvial procession sa mga Pilipino dahil ito ang highlight ng selebrasyon ng kapistahan ng Mahal na Ina.

“Mas ramdam mo yung festivity at yung faith is parang nailabas ng husto ung pananampalataya kay Ina dahil nga mayroong fluvial,” sabi ni Marissa Isidro, Secretary, Devotees of Nuestra Senora de Penafrancia, Rome, Italy.

“Napaka-solemn ng okasyon. Ipinagdasal po namin ang ating mga pamilya, ang ating bayan at ang buong mundo na ine-entrust natin sa pangangalaga ni Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia, si Ina,’ sabi ni Consul General Donna Celeste Feliciano-Gatmaytan, Philippine Embassy in Italy.

Nagmisa rin sa Chiesa di Santa Maria delle Grazie Aalle Fornaci kung saan naghintay ang mga ibang deboto sa pagdating ng Ina.

Kinanta rin ang Himno al Nuestra Señora de Peñafrancia. Pagkatapos ay masaya ring nagsalo, nag-bonding at nagkantahan ang Pinoy devotees.

VIENNA, AUSTRIA

Sa Vienna, binaybay ng fluvial procession ang Danube River papuntang Tulln, sakay ang mahigit na 300 devotees ng Our Lady of Peñafrancia.

Inorganisa ang pilgrimage ng Bikol Society in Austria at Ang Filipino Catholic Chaplaincy.

“Ang aming mga panata para maging malusog at always happy,” sabi ni Melchora May, deboto.

“First time ko talaga ngayon at curious ako paano nila sine-celebrate ang Pista ng Peñafrancia,” sabi ni Gelene Blanco Mercado, Pinoy sa Vienna.

Pagdating sa simbahan, isang banal na Misa ang idinaos kung saan ipinaalala sa mga deboto ng Peñafrancia ang aral ng selebrasyon.

“Tandaan natin na ang Diyos ay hindi lang nagkatawang tao sa mga karapat-dapat kundi para sa lahat at bling kasunod ni Hesus at deboto ng Mahal na Ina ay ito rin po ang dapat nating isabuhay,” sabi Fr. Alvin Santillan, Chaplain, Filipino Catholic Community in Vienna.

Nasiyahan naman ang kinatawan ng mayor ng Tulln at Philippine Embassy sa ipinakitang debosyon ng mga Pilipino sa Mahal na Ina.

“We are not only known as the garden city but we are the city of togetherness and this has become visible through you. You are here and celebrating the holy mass and one feels the warmth and cordiality of the heart. I wish you a nice time in Tulln,” (Isinalin sa Ingles mula Aleman) sabi ni Councillor Mag. Franz Xaver Hebenstreit, City of Tulln.

“I join you in your special intentions for the community here, for peace and prosperity for the Philippines and for the world,” sabi ni Charge d´ Affaires Irene Susan Natividad, Philippine Embassy in Vienna.

Nagpasalamat naman ang pangulo ng Bikol Society in Austria sa suporta ng Filipino community ng Austria sa fluvial procession.

“Salamat sa mga devotees at parishioners ng Philippine Catholic Chaplaincy dito sa Austria, Mabuhay, viva La Virgen. Maligayang kapiyestahan para sa mahal na Ina,” sabi ni Marizel Rojas, Pangulo ng Bikol Society sa Austria.

Sinorpresa rin ng brass band ng city of Tulln ang mga Pinoy sa pamamagitan ng pagtugtog nila ng Austrian folk songs na kinagiliwan naman ng mga Pilipino.

PARIS, FRANCE

Sumikat ang araw habang naglalakbay ang Our Lady of Peñafrancia sa ilog ng Paris sa ika-312 taong selebrasyon ng imahen.

Halos magkasabay na ipinagdiwang ng dalawang Bicol associations ang fluvial parade ng Our Lady of Peñafrancia sa Paris.

Sa riverboat ng Bicolandia Association at devotees, si Father Charles Nicolas isang Pranses ang nagdaos ng misa. Iwinigayway ng mga deboto ang panyo ng imahen habang inaawit ang Hymn of Peñafrancia.

“Happy fiesta Bicolandia in celebrations of 312 years feast of the Nuestra Senora of Peñafrancia,” sabi Anna Batungbakal, organiser ng Pista ng Peñafrancia sa Paris.

Masaya rin ang naging selebrasyon ng pista ng Our Lady of Peñafrancia sa ilog malapit sa Eiffel Tower sa Paris.

“I thank the association for inviting us this is a very big event, very significant in terms our faith, our culture, our identity and our history as well so this is a source of unity for the Filipino community,” pahayag ni Ambassador Junever Mahilum-West, Philippine Ambassador to France.

Ipinagdiriwang ang selebrasyon at pista ng Our Lady of Penafrancia sa Naga City tuwing ikatlong linggo sa buwan ng Setyembre na dinarayo ng mga deboto mula sa iba-ibang panig ng Pilipinas.

