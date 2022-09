PH, wagi bilang 31st TTG Travel Awards 2022 Destination of the Year

BANGKOK, THAILAND - Nanalo ang Pilipinas ng prestihiyosong award mula sa 31st TTG Travel Awards 2022 bilang “Destination of the Year.” Ginanap ang parangal sa Centara Grand and Bangkok Convention Centre sa Bangkok, Thailand noong September 22, 2022.

Binigyang parangal ang mga nanalo sa ilalim ng 3 kategorya: Travel Supplier Award, Travel Agency Awards, and Outstanding Achievement Award.

Ang Destination of the Year ay iginagawad sa most outstanding destination na nagsusulong ng travel industry na nagpapalakas sa turismo ng bansa at ito na ang pangalawang pagkakataong nagawaran ng ganitong parangal ang Pilipinas na nasungkit ang kaparehong parangal taong 2014.

Pagtangggap ng Pilipinas sa parangal na Destination of the Year mula sa 31st TTG Travel Awards 2022

Tinanggap naman ni Philippines Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes ang parangal para sa Pilipinas. Sa kanyang acceptance speech, hinikayat ni Ambassador Paredes ang audience na alamin at bisitahin ang Pilipinas kung bakit ito ang naging TTG Destination of the Year.

Ayon pa sa DFA, binigyang papuri ng Ambassador ang lahat ng stakeholders sa travel industry ng Pilipinas sa masigasig na pagtatrabaho para palakasin pa ang turismo ng bansa. Kasama ni Ambassador Paredes sa nasabing event ang Philippine tourism delegation na binubuo ng mga kinatawan mula Tourism Promotions Board at 16 MICE Exhibitors.

Ang TTG Travel Awards ay taun-taong inoorganisa ng TTG Asia simula pa noong 1989. Layon nitong bigyang pagkilala ang mga namumukod tangi sa travel industry sa Asya Pasipiko.