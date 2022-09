PH Embassy sa Bahrain tinulungang makauwi 4 distressed Pinoy

MANAMA - Apat na distressed overseas Filipinos sa Bahrain ang natulungang makauwi sa Pilipinas ng Philippine Embassy sa Bahrain noong September 13, 2022 lulan ng Gulf Air.

Kabilang sa mga overstaying sa Bahrain na nakauwi ang isang babaeng may sakit at isang lalaking may sakit na nanatili sa Bahrain sa loob ng 45 taon.

Naging posible ang repatriation dahil sa Assistance-to-Nationals (ATN) Fund ng Department of Foreign Affairs (DFA) na sumagot sa kanilang pamasahe.

Ang apat na repatriated overseas Filipinos bago ang kanilang flight pauwi ng Pilipinas kasama si Philippine Embassy in Bahrain Protocol Officer Jonald Mendoza (pinakakaliwa) at Assistance-to-Nationals Officer Ermer Montano (pinakakanan). (Bahrain PE photo)

Pagdating sa Manila, binigyan din sila ng tulong ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

