Net service contracting imbes na libreng sakay hirit ng grupo

Kasunod ng sinasabing hindi paglalaan ng pamahalaan ng P12-bilyong pondo para sa hirit na budget ng Department of Transportation (DOTr) para sa service contracting program na nag-aalok ng libreng sakay sa mga pasahero, isinusulong naman ng National Confederation of Transport Workers Union NCTU (NCTU) ang net service contracting sa transportation sector.

Sa isang online forum na inorganisa ng Move As One coalition, sinabi ni NCTU Secretary General Jaime Aguilar na malaki ang magiging papel ng net service contracting para maserbisyuhan ang mas maraming pasahero lalo’t mas nagluluwag na ang restrictions sa sektor ng transportasyon.

Sabi ni Aguilar, hindi rin nila matanggap na hindi napaglaanan ng pondo ang service contracting ng pamahalaan para sana sa libreng sakay ng mga pasahero.

Aminado si Aguilar na may mga kooperatibang nakinabang sa service contracting program ng gobyerno.

“Hindi namin matanggap yun kasi para sa amin, yung service contracting malaki yung papel nito sa adhikain ng ating mga kasama lalong-lalo na sa cooperative para dito sa kanilang kahihinatnan sa PUVMP (Public Utility Vehicle Modernization Program.)," ani Aguilar.

"Malaking tulong ito kasi katulad ng isang coop natin, dito sa nakaraang service contracting even though sila ay traditional unit, kumita sila ng P8 milyon mahigit dito sa service contracting, iba pa yung kinita doon sa pinaghati-hatian ng operator at saka driver…ito ay net income na ng coop…kaya ‘pag titingnan mo anlaking bagay nito para sa kooperatiba," dagdag niya.

Ibinida pa ni Aguilar na sa panahon na patuloy ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, nagtuloy-tuloy din ang serbisyo ng mga mga public transportation sa ilalim ng service contracting ng pamahalaan.

“Makikita natin sa pagtaas ng krudo, anlaking tulong ng service contracting. Makikita natin sa pagtaas ng krudo….yung mga naka-enroll sa service contracting ay hindi mo makikita na umaangal, ang mas umaangal ay yung hindi pinalad na ma-enroll sa programa," ani Aguilar.

"Kung ang service contracting ay mawawalan ng budget, dapat nga ito ay maging institutional na eh kasi hindi ito dapat pang-mitigate mo lang sa COVID-19 response," ayon pa kay Aguilar.

Dagdag pa ni Aguilar, hindi lang naman sa panahon ng pandemiyang dala ng Covid-19 mapapakinabangan ng pamahalaan at ng publiko ang service contracting program.

"Tatlo yung kanyang pwedeng maging usefulness, isa sa COVID response kung sakaling binabawasan yung passenger capacity kung may COVID, pangalawa…’pag tumataas yung krudo nagiging shock absorber din siya ng mga manggagawa. Ikatlo, yung sa PUVMP nga madali kang ma-aprubahan kasi kung makikita ng bangko na kumikita kayo sa service contracting, madali yung mga loans," sabi ni Aguilar.

Nangangamba ang NCTU na sakaling tuluyang mawala ang service contracting program ay marami ding mga kooperatiba sa transport sector ang tuluyan nang magsasara dahil hindi nila kakayaning makasabay sa modernization program ng gobyerno at tuluyan na ring mawawala o mapi-phaseout ang traditional na mga jeepney.

Ayon pa kay Aguilar, marami ding mawawalan ng trabaho kapag nawala ang service contracting program.

NET SERVICE CONTRACTING VS LIBRENG SAKAY

Pero nilinaw ni Aguilar na mas pabor ang kanilang grupo sa tinatawag na net service contracting program.

Sabi ni Aguilar, ibang-iba ito sa libreng sakay program ng gobyerno sa ilalim ng service contracting program.

“Magkaibang-magkaiba yan, dalawa kasi yung ini-implement ng gobyerno…yung tinatawag nating free rides na service contracting - yan ay gross na, ang ibig sabihin, hindi sila maniningil. Yung isa naman - ang net service contracting ay naniningil sila ng pamasahe pero nai-incentivize pa rin sila ng P28 per kilometer - yung gross ay P58… Napakalayo, yung gross kasi ang nangyayari ‘dyan ay konti lang ang nakikinabang,” sabi ni Aguilar.

Malaki ang panghihinayang ng NCTU sa inilalaang pondo para sa EDSA Bus Carousel ng gobyerno na nag-aalok ng libreng sakay.

“Nakikita natin sa EDSA (bus) carousel, nanghihinayang kami sa budget. Hindi naman dapat lalong-lalo sa panahon ngayon na hindi naman ganon kalala yung pandemic pero patuloy nilang ginagawa yan na marami pang paggamitan sana yung budget,” ani Aguilar.

Sabi ni Aguilar, dapat ay mas marami sana ang nakikinabang kung gagawing net service contracting ang program sa halip na idaan sa libreng sakay.

“Ang nangyari yung nag-lilibreng sakay ay takbo lang sila ng takbo…yung iba napupunta sa kanila yung majority ng budget ng service contracting whereas, yung net service contracting na dapat mas marami yung nakikinabang ay konti lang yung na-enroll, nililimit nila kaya ang sa amin, hindi yun ang aming isinusulong na tipo ng service contracting. Ang gusto natin sana ay net service contracting na lahat ng transport service workers ay ma-cover hindi lang yung ang nangyayari sila-sila nagko-compete,” ani Aguilar.

Sa ganitong sistema, sabi ni Aguilar, ang mga hindi kasali sa service contracting program ay mistulang double black-eye ang inaabot na problema.

“So kung hindi ka kasali sa service contracting ang mangyayari double black-eye ka, hindi ka na nakikinabang sa programa… Aagawan ka pa ng pasahero nung libreng sakay, siyempre tatangkilikin nila kung may libreng sakay- don sila sasakay. Pinapatay mo yung hanapbuhay nung mga hindi naka-enroll don," pahayag ni Aguilar.

Net cost, gross service contracting ipapatupad sa 2023 ayon sa DOTr

Sa isang pahayag, sinabi ni DOTr Usec. Mark Steven Pastor, na para sa PUV Service Contracting Program (SCP) sa susunod na taon, ipatutupad nila ang Net Cost at Gross Cost Service Contracting program o mas kilala bilang Libreng Sakay scheme sa buong bansa.

Pero inaaral pa aniya ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (ang) programa para dito para matukoy kung saan ang mga lugar na may mataas ang demand o pangangailangan ng mga pasahero para mabigyang prayoridad sa Libreng Sakay scheme para malimitahan ang ruta para dito at mas mapagtuunan ang Net Cost Service Contracting.

Ayon kay Pastor, nais nilang masiguro sa gagawing assessment na magagamit ng tama ang pondo para dito sa lahat ng rehiyon sa bansa.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News