Tinatayang nasa P7.87 milyong halaga ng imported na hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Central Luzon, Clark Inter-Agency Drug Interdiction Task Group, Bureau of Customs-Port of Clark at Philippine National Police mula sa isang babaeng claimant kasunod ng controlled delivery operation sa Brgy. Queen's Row Central, Bacoor Cavite, Martes ng hapon.

Kinilala ang nahuling claimant na si alyas Denise, 29.

Ayon sa PDEA, ang kargamento ay nagmula sa London, England at dumating sa Port of Clark noong Setyembre 23.

May label umano itong "baby soft toys", pero nang sumailalim ang pakete sa isang masusing pisikal na inspeksyon at field testing gamit ang Rigaku Progeny, doon na nadiskubreng droga ang laman nito.

May dalawang stuffed toy ang package.

Bawat isa, naglalaman ng tatlong asul na plastic bag ng shabu na may timbang na 1,140 gramo at tinatayang nasa P7.87 milyon ang street value.

Nakuha rin sa nahuling claimant ang anim na identification card at isang mobile phone.

Sasampahan ng kasong paglabag sa Section 4 (Importation of Dangerous Drugs) ng Comprehensive Dangerous Drugs Act ang naarestong claimant. — Ulat ni Gracie Rutao