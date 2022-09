353 distressed OFWs mula Jeddah nakauwi sa Pilipinas

JEDDAH - Isang repatriation flight ang inorganisa ng Philippine Consulate General sa Jeddah para makauwi ang 353 distressed Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Western Region ng Saudi Arabia noong September 22, 2022.

PCG Jeddah photo

Naging posible ang repatriation sa tulong ng DFA-Office of the Undersecretary of Migrant Workers Affairs (DFA-OUMWA).

Tumulong din ang Philippine Overseas Labor Office sa Jeddah (POLO-Jeddah) at Filipino community volunteers sa mismong araw ng repatriation flight.

PCG Jeddah photo

Isang Philippine Airlines non-stop flight mula Jeddah hanggang Maynila ang sinakyan ng repatriates kasama ang mga kinatawan ng DFA-OUMWA.

PCG Jeddah photo

PCG Jeddah photo

Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang mga repatriates noong September 23, 2022.

